ŠPANJOLCI BEZ OLMA PORAŽENI OD TALIJANA: Fiorentinin ‘zlatni dečko’ nadigrao Furiju

Federico Chiesa zabio je dva pogotka u preokretu Talijana koji su u velikom stilu otvorili natjecanje

U susretu prvog kola A skupine europskog nogometnog U-21 prvenstva Italija je u Bologni pobijedila Španjolsku sa 3:1.

Španjolska je povela već u 9. minuti sjajnim pogotkom Danija Ceballosa koji je s više od 20 metara svladao Alexa Mereta. Izjednačio je napadač Fiorentine Federico Chiesa u 36. minuti iskoristivši pogrešku španjolskog vratara Unaija Simona. Chiesa je probio po krilu i kada se činilo da će ubaciti, pucao je gotovo iz ‘mrtvog kuta’ iznenadivši Simona.

U 64. minuti Chiesa je u gužvi u kaznenom prostoru najbolje reagirao i zabio za 2:1. Pobjedu domaćinima osigurao je Pellegrini iz kaznenog udarca u 83. minuti. Za španjolsku vrstu nije nastupio veznjak zagrebačkog Dinama Dani Olmo.

Poljaci otvorili pobjedom

U prvom susretu iz ove skupine Poljska je pobijedila Belgiju sa 3:2.

Belgija je povela golom Leya Iseke u 16. minuti, no Poljaci su odgovorili s tri gola u nizu, a strijelci su bili Szymon Zurkowski (26), Krystian Bielik (52) i Sebastian Szymanski (79). Belgija je smanjila na 2-3 u 84. minuti golom Diona Coolsa, no u preostalom vremenu nije uspjela iščupati remi. Bila je to prva pobjeda mlade poljske reprezentacije na U-21 prvenstvima nakon 1986. godine.

U susretima 2. kola, 19. lipnja sastaju se Španjolska – Belgija, te Italija – Poljska.

Na EP-u Italiji i San Marinu nastupa i hrvatska reprezentacija. Odabranici izbornika Nenada Gračana prvi nastup će imati u utorak u 18.30 protiv Rumunjske. U drugom susretu iz naše skupine sastaju se Engleska i Francuska.