ZLATKO DALIĆ OTKRIO KAKO JE SRUŠIO ENGLESKU: Perišić mu je na terenu itekako vratio za ono što mu je izbornik rekao prije utakmice!

Dalić novinarima pokušao objasniti što osjeća

Nakon ludog slavlja u hotelu Swissotel koje je priredio Mladen Grdović, u četvrtak u podne Zlatko Dalić primio je novinare tiska na “čašicu razgovora”. S novinarima je podijelio svoja razmišljanja o plasmanu u finale, otkrio kako ostati smiren usprkos euforiji, a načeo je i brojne druge teme.

Nevjerojatan uspjeh

“Još na pravi način nismo svjesni koliko to znači što je Hrvatska u finalu Svjetskog prvenstva, ljudi koji imaju iskustva s time kažu mi da ćemo to znati tek kasnije. No, mislim da je bolje tako, ne obraćamo pažnju gdje smo i što smo, samo idemo, idemo i idemo do kraja. Ovo je povijest, nešto što će ostati uvijek zapamćeno u svima nama, ali i u hrvatskom sportu.”, pričao je Dalić za Sportske novosti.

Rekao je kako je za utakmicu s Engleskom imao dvije ideje, jedna je bila da poče s Badeljem, dakle s četiri vezna i traži posjed lopte, a druga je bila ona standardna, s Perišićem. “Vagali smo što je najbolje, onda smo u stožeru konstatirali – sad je polufinale, pa kad smo čekali Perišića dosad, čekat ćemo ga i dalje. To se pokazalo ispravnim. Njemu treba gol, bljesak da nešto napravi, čovjek je dva zadnja prvenstva nosio Hrvatsku. On vrijedi, ali s njim treba biti strpljiv. Naučio sam da nema odluke preko koljena, onda uvijek pogriješiš”, rekao je Dalić za Sportske.

Kazao je i kako Perišić nije bio pravi dok nije dao gol. “Razgovarao sam s njim prije ručka, rekao: “Perja, imaš moje povjerenje sto posto, igraj.” Imao je puno utakmica u Italiji, umoran je, teško mu je, ne ide mu dobro, ali bez da mu daš povjerenje neće mu ni krenuti. Svatko treba podršku”

O finalu

“Ići ćemo u tu utakmicu kao i svaku. Stalno dečkima govorim – napravili ste, ali nije to “to”, još vi možete, pred vama je još jedna zadaća. Od prvih dana priprema ja sam gurao njih, možda mi nisu vjerovali pa su me sa skepsom gledali, što govorim, ali sada oni vuku mene, tvrde da možemo. To je moj najveći dobitak, to je njihova zasluga, koliko su jedinstveni, kompaktni. Na ovoj utakmici s Engleskom nekoliko njih u normalnim okolnostima ne bi igralo”, kaže Dalić i pojašnjava:

“Rakitić je dan prije susreta imao temperaturu, dobivao infuzije dva dana, Vrsaljko, Lovren, Subašić, svi su imali svojih poteškoća, ali nikome nije na pamet palo da odustane. Na dan utakmice Rebić mi je u pola 12 rekao da ne može igrati, već smo pripremili Kramarića kao alternaciju. Pa smo pričekali do poslijepodne. Na utakmici sam gledao treba li koga promijeniti, ali nitko neće izaći van. Koga god pitam odgovara – mogu. Kako možeš? To je ono na što sam ponosan.”, istaknuo je umorni Dalić.

Igrači ga zovu Zlatko

“Ne tražim ništa drugo od njih. Meni to ne znači ništa. Važno je samo kad igraču kažem da nešto napravi, da on to napravi. A da me zove sa “vi”, ili “šefe”, to mi nije bitno. U poslu znaju da sam ja šef. No, nikad nisam donio niti jednu odluku da ne razgovaramo, ne pitam, predočim što namjeravam i doznam što misle.

Očito i njima to paše. Imao sam dosad u krugu tridesetak igrača, ali nisam zvao na telefon samo Luku i Raketu, nego i Santinija i Čopa, i druge, svako malo sam ih pitao kako su, što ima novoga, i njima treba pažnja, ljudi su od krvi i mesa. To je normalno, pogotovo u reprezentaciji”, mirno je konstatirao izbornik.

Što mu je rekao Southgate?

“Bio je vrlo korektan, svaka mu čast. Čestitao mi je, kazao da imamo sjajnu momčad. Za razliku od Sampaolija koja nije ni čestitao. Southgate je gospodin. Posjeduje strašnu ekipu jer vidi se da imaju automatizme u igri, rade dobro i aut, i prekid, uskoro će biti vrhunski.”, prognozirao je bez zadrške.

Bolji od Francuza?

“Ne znam. No, Englezi imaju glavu i rep, ali mi smo ih, pogotovo u drugom poluvremenu razoružali. Englezi imaju 24 analitičara, trojica su s njima, ostali u Engleskoj. O svima posjeduju sve podatke. Nas ima malo, a bolje smo analizirali mi njih nego oni nas.”, pohvalio se Dalić.

O navijačima

“To nam može biti samo na ponos. Nikad nije bilo mnogo tih koji su protiv, ali oni su glasni, preglasni, a drugi su šutjeli. Sad gledam slavlje u Splitu. Mi u tom gradu ne možemo igrati utakmicu, a cijeli grad je vani. Tko je tu lud? Split gori, Riva je puna, tko ima pravo braniti da u njemu igra Hrvatska? Hrvatska je reprezentacija svih ljudi, i u Vukovaru, i u Rijeci, Dubrovniku, Splitu, svugdje. I u Livnu.”, zaključio je izbornik.