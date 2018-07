VRAĆA LI SE NOGOMET NAPOKON KUĆI? Kako igra Harry Kane, možda bi i mogao, a jasno je i zašto će Švicarska pobijediti

Net.hr-ov kolumnist tipuje na prolazak Engleske i Švicarske

U današnjoj utakmici nastupa svačiji miljenik prvenstva i izumitelj ovog prekrasnog sporta; Engleska. Kažem svačiji miljenik jer bi čovjek zaista morao imati izopačen pogled na nogomet i ideju kako ga treba igrati, kada mu se ne bi svidjeo engleski način šutanja lopte. Izrazito napadački, čvrsto, bez kalkulacija…

Duge lopte i nabacivanja koja su povijesno gledajući osnovna karakteristika njihove igre, pa se za njih nekada govorilo i da im je korner pola gola, stotinu puta su zanimljiviji od onih kratkih paseva na koje se nogometni gnjavatori u posljednje vrijeme pale. U Engleskoj prije svakog prvenstva još od one mitske ’66. godine vlada veliki optimizam da će osvojiti prvenstvo i da će se nogomet, napokon, vratiti kući.

Hoće li to biti slučaj na ovom prvenstvu, zbilja ne znam – nije im, naime, to uspijevalo i s mnogo boljim igračkim kadrom – ali ukoliko Hrvatska ne uspije u osvajanju prvenstva, toplo se nadam da će to njima uspjeti.

NIJE IM LAKO: Zahvaljujući Njemačkoj lukavoj taktici, Brazil neće dobiti priliku za osvetu. Morat će se ispucati na Meksiku!

Harry Kane zasad je odličan

Na početku prvenstva istaknuo sam Harry Kanea kao jednog od glavnih kandidata za osvajanje Zlatne kopačke za najboljeg strijelca i za sada me nije razočarao. Postiže mnogo golova i još važnije za njegovu reprezentaciju, ali i za vrednovanje njega kao igrača, ti golovi su od iznimnog značaja za utakmicu i nerijetko u posljednjoj minuti igre.

Upravo jedan takav, a moguće i više njih, po mogućnosti glavom nakon kornera, danas će odsjesti u kolumbijskom golu. Nogomet se, naime, vraća kući!

Švicarci igraju haklerski nogomet

Još jedna reprezentacija koja igra drugačiji nogomet od svih ostalih koji su podlegli pod španjolski utjecaj igre na kratka dodavanja i bez napadača je; Švicarska. Oni igraju onaj staromodni, haklerski nogomet koji se nauči na ulici, odakle je većina njihovih igrača i krenula, a takve su im, nota bene, i proslave golova.

Taj nogomet je također zanimljiv za gledati, a čini mi se da bi i mogao donijeti određeni uspjeh danas protiv Šveđana koji igraju okomit i brz nogomet. Imaju Šveđani dobre kontre, čvrstu obranu i nisu skloni paničarenju, ali ta igra bolje prolazi protiv ekipa koje igraju sličan, ni malo prevarantski nogomet.

MIRO PAR NAJAVLJUJE DVOBOJ S DANCIMA: ‘Opet ćemo napuniti mrežu jednom Schmeichelu i idemo u četvrtfinale!’

Da je tu Ibra, to bi bila druga priča

Protiv ovih švicarskih pokvarenih prevaranata koji su u svakom trenutku u stanju prodati neki fantastičan i neočekivan dribling ili smisliti neko rješenje za koje ovi nisu ni čuli, Švedski stil vjerojatno neće polučiti nikakav uspjeh. Da je tu Ibra, koji je također stasao na ulici i vjerojatno veći prevarant od svih švicarskih kosovara skupa – e, to bi već bila druga priča…

Ukoliko se ova moja današnja prognoza pokaže točna, a kao što se tijekom prvenstva pokazalo preko 75% njih, te je u razmatranju da na sljedećem prvenstvu ovu VAR tehnologiju koja vam naknadno pokaže što se dogodilo na terenu zamijene PAR tehnologijom koja to unaprijed čini, onda nas čeka jedna od boljih četvrtfinalnih utakmica u posljednjih nekoliko svjetskih prvenstava.