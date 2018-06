UPOZORENJE ZA VATRENE: Dalićeva Hrvatska niže pobjede, ali ovaj niz Danske vrijedan je poštovanja i djeluje prilično moćno

Hrvatska i Danska u nedjelju igraju za četvrtfinale SP-a

Trima pobjedama u skupini protiv izabranih vrsta Nigerije (2-0), Argentine (3-0) i Islanda (2-1) hrvatska nogometna reprezentacija izborila je osminu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji te će u nastavaku turnira mjesto među osam najboljih tražiti protiv Danske. Sastav koji s klupe vodi Age Hareide u osminu finala stigao je kao drugoplasirani iz grupe u kojoj je Francuskoj pripalo prvo mjesto, a iz koje su kućama poslane reprezentacije Perua i Australije.

Prema viđenom u dosadašnjoj borbi za naslov svjetskog prvaka igrači Zlatka Dalića imaju se pravo nadati uspješnom nizu protiv momčadi koja, također, u Rusiji ne zna za poraz. Doduše, ne znaju Danci niti za puno pobjeda na ovogodišnjem Mundijalu, a za nadati se je da će na jednoj (1-0 protiv Perua) i ostati. Ipak, europski prvak iz 1992. godine nije za podcijeniti.

Sjajan danski niz

Možda se čini kao lakši suparnik u odnosu na Francusku koja je također mogla doći pred Vatrene u osmini finala, međutim, upravo upozoravajuće djeluje podatak da Christian Eriksen i njegovo društvo baš i ne napuštaju travnjak pognutih glava.

Gledano samo kroz prizmu službenih utakmica, njihov niz nepobjedivosti protegnut je od listopada do danas i trenutačno broji dvanaest susreta bez poraza za redom. Pridodamo li njima i prijateljske s postavama za koje su konkurirali najjači igrači, dakle one utakmice u FIFA-inom kalendaru, danski je niz još moćniji. Naime, bez poraza su u osamnaest posljednjih odigranih utakmica.

Upozoravajuće za hrvatsku reprezentaciju? Svakako. Zabrinjavajuće? Sigurno onemogućava ulazak u utakmicu sa unaprijed upisanim bodovima, no Dalićevi Vatreni tako niti ne igraju. A kad igraju kao što to izbornik traži i kao što su to osjetile neke reprezentacije u Rusiji, onda se vrata četvrtfinala lakše otvaraju. Bez obzira na to što u pozitivnom nizu Danaca piše i da su igrali utakmice protiv Njemačke, Meksika, Čilea, Poljske, Švedske…