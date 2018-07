U SRBIJI ĆE VLADATI PRAVA LUDNICA ZBOG VATRENIH: Nevjerojatno, ali istinito; ‘Da, i u Srbiji navijaju za Hrvatsku

‘Da, i Hrvati u Srbiji navijaju za Hrvatsku’

Hrvati na sjeveru Bačke navijat će u nedjelju u finalnom meču Svjetskog prvenstva u Rusiji za hrvatsku reprezentaciju na otvorenom prostoru, u dvorištu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV), gdje se očekuje nekoliko stotina pripadnika hrvatske zajednice u Vojvodini koji će slaviti i obljetnicu stranke.

“Na današnji dan prije 28 godina održana je osnivačka skupština Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, naše jedine političke stranke! Obilježavanje je ove godine primjereno trenutku: od 17 sati u Domu DSHV-a slavit ćemo obljetnicu uz praćenje utakmice Hrvatska – Francuska! Dođite, bodrimo Vatrene!“, napisao je u pozivu članovima stranke i svim Hrvatima u Vojvodini predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov.

U stranci navode kako je osiguran video zid i profesionalno ozvučenje kako bi se nesmetano mogao pratiti uspjeh nogometne reprezentacije.

“Da, i Hrvati u Srbiji navijaju za Hrvatsku! U srijedu se navijalo, i to prvi put organiziranije, ali i u privatnim prostorima i prostorijama hrvatskih kulturnih udruga. No, za Hrvatsku se ne navija od nogometnog prvenstva u Rusiji, niti je to tako od jučer. Taj se fenomen može pratiti još od osamostaljena Hrvatske“, izjavio je ranije hrvatskim medijima Žigmanov.

Zbog prilika u Srbiji i još veoma raširenog antihrvatstva, dodao je čelnik DSHV-a, navijanje Hrvata u Srbiji za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odvija se u privatnosti jer bi takvo javno očitovanje, na trgovima i sličnim otvorenim prostorima donosilo realne rizike.

„Posebno s obzirom na to da reprezentacija Srbije nije prošla prvi krug natjecanja, nakon čega je javno očitovanje ljubomore i zavisti zbog uspjeha hrvatske reprezentacije postalo gotovo stvar prestiža u izljevima antihrvatskih stajališta, što među Hrvatima u Vojvodini dodatno povećava strahove i koči spremnost da se u javnosti očituju kao Hrvati“, zaključio je Žigmanov.

Utakmicu polufinala u Rusiji stotinjak najvatrenijih navijača hrvatske reprezentacije u Vojvodini pratilo je organizirano u Hrvatskom kulturnom centru „Bunjevačko kolo“ u Subotici.