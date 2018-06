TRI PARA MIRE PARA: Srbi će danas saznati odgovor na važno pitanje, a Kostariku pobjeđuju i usprkos lošem izborniku

Je li Srbija pogriješila što je smijenila izbornika koji ih je kvalificirao za Svjetsko prvenstvo? Naravno da jeste!

Slavoljub Muslin odveo je Srbiju na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, a za “nagradu” dobio je – otkaz.

Razlog za Muslinovu smjenu nije poznat, ali srpski mediji špekuliraju o tome da je takvu odluku donio predsjednik Saveza Slaviša Kokeza u želji da omogući nekim igračima, koji nisu dobivali šansu kod Muslina, a čiji su menadžeri, bezbeli, spremni dobro platiti, da budu priključeni momčadi na Mundijalu u Rusiji 2018. godine. A, koji su to točno igrači, saznati ćemo, evo, danas na utakmici protiv Kostarike u kojoj ih predvodi nekoć osrednji obrambeni igrač, a sada nikakav trener; Mladen Krstajić.

To im, međutim, neće biti prevelik problem protiv slabašne Kostarike u utakmici u kojoj će najvjerojatnije upisati svoja prva tri boda na Svjetskom prvenstvu u posljednjih 8 godina. Imaju, naime, nakon dugo vremena ponovno nekoliko dobrih igrača, ali u konačnici, a koja će za njih moguće biti već ova skupina, to će ih zasigurno doći nekog rezultata iole vrijednog spomena.

Dva velika zicera

Preostale dvije današnje utakmice su dva poprilično velika zicera. Ne znam, naime, što bi se moralo dogoditi da se Njemačka, aktualni prvak svijeta, ne poigra s Meksikom još gore nego što je to Trump učinio za vrijeme svoje predizborne kampanje. Ili, recimo, da Švicarci izdrže više od petnaest minuta ne primiti gol protiv Brazilaca koji se itekako moraju iskupiti za svoj posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu. (Sigurno ćete ga se sjetiti, bio je baš protiv ove ranije spomenute Njemačke…)

Njemačka reprezentacija, uzgred kazano, u kvalifikacijama za ovo Svjetsko prvenstvo pobijedila je u svih deset utakmica koje igrala. Prije toga, to je uspjelo još samo Španjolskoj u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. g. koje su onda i osvojili. Mnogi stoga povlače paralelu s ovim prvenstvom i njemačkim rezultatom, te najavljuju još jedan njemački pohod na šampionski pehar, ali osobno i nisam baš uvjeren u njihovo ponavljanje uspjeha. Pogotovo jer im golman, ali ujedno i najbolji obrambeni igrač Manuel Neuer, uslijed dugotrajne ozljede nije ni približno u onoj formi na koju smo kod njega navikli te je upitno hoće li uopće biti u prvoj postavi, a Goetzea – strijelca pobjedničkog pogotka u proteklom finalu Svjetskog prvenstva – nisu ni pozvali.

O problemima koje Mesut Ozil i Gundogan imaju jer su javno podržali turskog predsjednika Erdogana, bolje da ni ne govorim. To neka bude tema u političkim, a ne sportskim rubrikama na Net.hr-u, ali zasigurno bi se moglo odraziti na njihovu igru i koncentraciju…

Brazilci žele uzvratiti Njemačkoj

Što se Brazila tiče i njihovih šansi za osvajanje prvenstva, mnogo su veće nego kada su oni bili domaćin jer je sada, evo, i Isus na njihovoj strani. I to onaj pravi – Gabriel Jesus iz Manchester Cityja koji ih zbilja i može spasiti. On je – da spomenem evo još i to pred kraj današnje najave utakmica – za vrijeme tog prvenstva u Brazilu za 1 dolar na dan čistio i farbao ulice u reprezentativne boje po brazilskim favelama dok su Fred i Hulk promašivali sve što se u brazilskom napadu promašit dalo. Sada, samo četiri godine nakon toga, on je na njihovom mjestu u napadu ‘Selecaoa’, a oni bi – barem ako se mene pita – trebali biti na onom njegovom od prije četiri godine. Trebali su, ako ćemo iskreno, oni i tada biti na cesti, ali tadašnji izbornik Scolari nije tako mislio i zato je, poznato je, tako dobro prošao…

Njihov novi izbornik, u Europi ne pretjerano poznati, ali izvrsni i beskompromisni Tite, sjajno je posložio novu brazilsku reprezentaciju koja je s velikim brojem vanserijskih pojedinaca poput golmala Alissona iz Rome, Neymara, Coutinha, Firmina, ranije spomenutog Isusa i još mnogo drugih fantastičnih igrača, spremna osvojiti svoje prvo Svjetsko prvenstvo na europskom tlu još od 1958.g. Ili barem, možda njima podjednako bitno, vratiti Njemačkoj za onu sramotu od prije četiri godine.