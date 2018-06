TRI PARA MIRE PARA: Nepogrešivi kolumnist Net.hr-a prognozira pobjedu Vatrenih, ali i kiks jednog velikog favorita

Od četiri današnje utakmice, zapravo je samo jedna važna. Hrvatska danas ide po prvu pobjedu na prvenstvu!

Nedugo prije početka Svjetskog prvenstva, neka tri mjeseca prije, sjedio sam na terasi poznatog kafića ‘Charlie’, Gajeva 4, sa Ćirom Blaževićem i glavnom urednicom megapopularnog web portala specijaliziranog za gastronomiju i ugostiteljstvo; Sanjom Simić. Ćiru je zanimala preporuka restorana u koji bi mogao izvesti svoju gospođu suprugu kada dođe iz Švicarske, a Sanja, ljubazna kakva jeste, preporučila mu je neka tri restorana. Ne mogu se točno sjetiti, ali mislim da je bilo riječ o svega nekoliko metara od nas udaljenom ‘Vinodolu’, ‘Noelu’ kod Džamije i ‘AB OVO’ u Bukovačkoj. Ćiro je sve tri preporuke zapisao u svoj mali, personalizirani notes, pa ukoliko bude baš nekoga zanimalo mogu naknadno provjeriti je li baš o tim navedenim ugostiteljskim objektima bilo riječi.

Elem, u tom trenutku naš razgovor prekida vidno dobro raspoloženi, nekako pun sebe i, ni malo zabrinuti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije; Zlatko Dalić. Pristojno se svima ispričao što nas prekida u razgovoru, rukovao se sa svima prisutnima, a sa Ćirom i izljubio. Prišapnuo mu je kako će ga za dan-dva kontaktirati oko nekih nedoumica koje još ima po pitanju reprezentativnog kadra te zatražiti savjet, a onda je produžio – kako ću tek kasnije shvatiti – u HNK na dodjelu ‘Večernjakove ruže’.

Nedopustivo opušten Dalić

Da ste me tada, u tom trenutku između Ćirinog zapisivanja restoranskih preporuka u personalizirani notes i upoznavanja s novim reprezentativnim izbornikom, pitali kako će Hrvatska proći na ovom prvenstvu, pa onda i na ovoj utakmici, rekao bih da ćemo za početak od Nigerije popiti tricu, a nakon toga će biti samo još gore.

Za jednog izbornika je, naime, nedopustivo biti tako opušten i dobro raspoložen svega par mjeseci prije početka Svjetskog prvenstva. Morao je, po mom shvaćanju nogometa, ali i života, a i Ćiro Blažević se kasnije složio sa mnom, biti veoma zabrinut.

‘Pa ja sam zabrinut…’, podviknuo je Ćiro glasno kao ono jednom na Igora Cvitanovića, a od čega se ovaj još nije oporavio,’kako to da on nije!’

‘Nema se on šta smješkati i prešetavati!’, poentirao je snažno uz nekoliko sočnih psovki koje ipak nisu bile upućene njegovom prijatelju Daliću, kojega itekako podržava na izborničkoj klupi, već onako općenite.

‘Jebala ga Večernjakova ruža!’, poentirao je duhovito.

Onda su, međutim, na red došle prijateljske utakmice u SAD-u i tu tricu smo, eto, popili tamo. To jest, dva gola od Perua i umjesto trećeg, dosta kritika oko puštanja igrača da se vrate u Europu. Dalić se odjedanput ponovno zabrinuo i to je već rezultiralo boljom utakmicom te pobjedom protiv Meksika.

Nakon toga uslijedile su još dvije prijateljske, protiv Brazila i Senegala, a kako je zabrinutost rasla, tako sam ja bio optimističniji što se tiče našeg plasmana na prvenstvu,

Vjerujem stoga da će te novonastale bore na njegovom inače veoma simpatičnom i dobročudnom licu, rezultirati i ozbiljnijem pristupu za prvu utakmicu koju igramo večeras u 21h i na kojoj, evo, očekujem pobjedu sličnu onoj Ćirinoj od prije 20 godina protiv Jamajke.

Utakmicu ću, nadam se u istom društvu kao na početku teksta, gledati u jednom od ovih besplatno spomenutih ugostiteljskih objekata.

Lak posao za Francuze, Island može iznenaditi

Od ostalih današnjih utakmica svoje prve nastupe imaju i dvije reprezentacije koje figuriraju kao jaki favoriti za osvajanje prvenstva. Francuska predvođena Dider Deschampsom trebala bi relativno lako ostvariti pobjedu nad nikad slabijom Australijom koju predvodi Nizozemac Bert Van Meervik, o kojemu će više biti govora nekom drugom prilikom, a Argentina – finalist prošlog Svjetskog prvenstva – igra protiv Islanda.

Island je, istina, u posljednje vrijeme uspio svrgnuti svoju Vladu, pobijediti banke, spasiti se od bankrota i sada, evo, ima jedan od najvećih rasta BDP-a u Europi, ali ono što zasigurno neće uspjeti – to je pobjediti Argentinu.

Neriješen rezultat, međutim, nije isključen…

Prije objave popisa igrača i ja bih, baš poput većine svjetskih kladionica i razvikanih nogometnih stručnjaka, prognozirao da će Argentina osvojiti prvenstvo, a sada, evo, nisam siguran ni da mogu pobijediti Island. (O Hrvatskoj, za par dana, da ni ne govorim… Razvaliti ćemo ih!)

Argentinski izbornik Jorge Sampaoli, pod Messijevim utjecajem, a koji valjda u toj reprezentaciji ima i izborničke ovlasti, na prvenstvo nije pozvao trenutno najboljeg napadača u Europi; Maura Icardija. Taj argentinski velemajstor u Interu, ali i unutar svoja četiri zida, već par sezona zabija kao opsjednut, a što je posebno teško uzevši u obzir koliko ostatak ekipe loše igra i da bi se bez njega prije borili za opstanak, nego za Ligu Prvaka za koju su se, evo, nakon šest godina napokon ponovno kvalificirali. Nije to, međutim, Sampaoliju i Messiju bilo bitno, i dalje ga diskriminiraju na reprezentativnoj razini uslijed toga što je prije nekoliko godina – poznata je to priča – svom prijatelju i suigraču Maxiju Lopezu oteo suprugu i učinio ju, jebatga, svojom. On i Wanda, tako se ta fatalna ljepotica zove, sada imaju dvije male kćeri, a Icardi je preuzeo skrb i nad troje djece koje je Wanda ranije rodila Maxiju. Treba mu za to, reći će vam svatko tko je ikada odgajao djecu, podići spomenik, a ne diskriminirati ga prilikom sastavljanja popisa za Svjetskog prvenstvo…

Podbačaj Messija i društva

Ni Dyabala, uzgred kazano, nije igrač na kojega Sampaoli računa. Pozvao ga je na prvenstvo onako, više reda radi. Messi naime ne voli da je – pazite molim vas ovo – u kadru netko tko igra sličnu ili istu poziciju kao i on. To što Djabala već sada igra na Messijevoj razini, a s vremenom će postajati sve bolji, te što nikome nije oteo suprugu, ako je, eto, i to kriteriji za upadanje u njihovu reprezentaciju, Sampaolija i nije previše briga.

Vidjeti ćemo hoće li revidirati svoje stavove i kriterije kada neočekivano podbace na ovom natjecanju i Messi ostane bez reprezentativnog uspjeha, a time, jasno je svakom objektivnom promatraču, i mogućnosti da se zaista nazove onako kako ga prečesto lažno predstavljaju: ‘najboljim ikada’.

Eh, da, skoro sam zaboravio, danas se igra još jedna utakmica. Ona između Perua i Danske, a prognoza za tu utakmicu je najmanje dva crvena kartona…