TONI KUKOČ OPREZAN KAD SU VATRENI U PITANJU: ‘Sad će netko reći da sam crnjak, ali…’

‘Mi jesmo dobili veliku Argentinu, ali…’

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč je u razgovoru za Večernji list napravio kraći osvrt na pripreme reprezentacije sporta u kojem je nekoć bio dominantan, a bit će uz igrače i u Trstu tijekom kvalifikacijske utakmice za SP protiv Talijana. Velika je to podrška za igrače kojima je nesumnjivo bio uzor i čije savjete upijaju bez rerezvi.

A dok Kukoč nije s igračima, onda prati Svjetsko nogometno prvenstvo pa se tako u razgovoru spomenuti izvor osvrnuo i na pobjedu Vatrenih protiv Argentine.

‘Ne daj Bože…’

“Perfekcionizam je očito odlika nas sportaša, pa tako i ja na tih 3-0 gledam s oprezom. Mi jesmo dobili veliku Argentinu, no Prvenstvo traje mjesec dana i sigurno ćemo imati i utakmicu u kojoj nam puno toga neće polaziti od noge, u kojoj ćemo se morati čupati. A ne daj Bože, sad će netko reći da sam crnjak, da nam se to dogodi u osmini finala.”

“Ne volim gatati, no više bih volio da smo ovakvu pobjedu izborili tri utakmice kasnije. To bi onda bilo pravo ludilo. Tješi me to što u našem sastavu ima i previše iskusnih igrača i to iz elitnih klubova da bi se bilo tko zadovoljio pobjedom protiv Argentine. Nositelji igre ove reprezentacije igraju u najvećim svjetskim klubovima i oni imaju puno utakmica u nogama, pa tako i onih kriznih i oni, recimo, znaju kako se ponašati kada gubiš nakon poluvremena.”

Važnost kemije

Naglasio je Kukoč i ovo:

“Na velikom natjecanju je jako važna momčadska kemija, a kod nas ona očito raste iz utakmice u utakmicu, još od onih kvalifikacijskih dvoboja. Mišljenja sam da to dolazi od trenera i igračkih vođa ove momčadi. A očito ih imamo u Modriću, Rakitiću, Mandžukiću, ali i Lovrenu za kojeg imam osjećaj da je pravi šef obrane. A kada se posloži hijerarhija, kada se svatko osjeća važnim dijelom ekipe, onda to funkcionira.”

Bez euforije

Dobro je, smatra Kukoč, da euforija ne vlada u redovima momčadi već dolazi izvana.

“Mi kao narod jesmo tome skloni i euforija zacijelo postoji, no dobro je što ona dolazi od navijača i medija. Ako se ona uvuče u momčad, ona može biti dvosjekli mač. Posebice u situaciji za koju možemo reći da smo napravili čudo, ali rezultatski još nismo napravili Bog zna što. Stoga mi se strašno sviđa to što izbornik Dalić stalno o tome govori. Velika natjecanja su jako duga, a posebice Svjetsko prvenstvo, i on ih zacijelo pokušava pripremiti i da to da će doći jedna krizna utakmica. Ona se naprosto mora ukalkulirati. Nitko nije napravio veliki rezultat bez krizne utakmice, pa čak niti onaj veliki naraštaj iz 1998. Ako se dobro sjećam, oni su se prilično mučili protiv Rumunjske koju smo pobijedili iz jedanaesterca”, kazao je Kukoč.