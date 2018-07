Svijet se divi srebru Vatrenih sa Svjetskog prvenstva

U mnoštvu analiza uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na tek završenom Svjetskom prvenstvu svakako se ističe ona The Independenta čiji tekst započinje hrvatskim jezikom napisanim sloganom koji se isticao sa autobusa koji je Vatrene prevozio po ruskim cestama za vrijeme trajanja Mundijala.

SVJETSKI MEDIJI ODUŠEVLJENO PISALI O ČUDU NA TRGU BANA JELAČIĆA: ‘Eksplozija nacionalnog ponosa’, ‘proslava u kojoj su igrači riskirali živote’

Upravo slogan ‘Mala zemlja, veliki snovi’ koristi autor teksta i za njegov naslov pa je analiza objavljena ispod stršećeg ‘Svjetsko prvenstvo 2018: Što možemo naučiti od Hrvatske, male zemlje velikih snova?’. Očito je taj slogan mnogima upao u oči jer, podsjeća u uvodnom dijelu izvor, baš na tragu toga bilo je i pitanje gruzijskog novinara upućeno izborniku Zlatku Daliću nakon finala SP-a. Dotični ga je tražio da uputi poruku ostalim manjim zemljama koje se nadaju ovakvom uspjehu.

Slogan

“Taj slogan je dobra poruka svima”, poručio je Dalić dodajući ‘naporan rad’, ‘dobri igrači’, ‘ostvarite rezultat’ prije no što je podvukao:

“Vjerujte da je to moguće. Mnogo toga mora sjesti na svoje mjesto. Ali, to je sjajna poruka. Posebice za manje zemlje kao što su Hrvatska i Gruzija. Morate imati san, ambiciju. Potom ih slijediti. Možda se jednog dana ostvari. U nogometu ili općenito u životu. Nikad ne odustajte.”

Veličajući uspjeh Vatrenih autor teksta hvali njihovo zajedništvo, duh i timski rad koji su dokaz što se može postići u nogometu vuku li svi na istu stranu. Spominje se i Luka Modrić bez kojeg uspjeha ne bi bilo, mentalna snaga igrača i Dalićeve riječi da niti pri rezultatu 4-1 za Francusku u finalu ‘nije prestao vjerovati’.

“Nisam ni tada bio poražen”, objasnio je Dalić napomenuvši da je Hrvatska kroz cijeli turnir pokazivala snagu i kvalitetu.

Dostojanstveni u pobjedi i porazu

Prebacilo se to sve i na navijače, dodaje se u tekstu, koji su u završnim minutama finala glasnije no prije bodrili reprezentativce i time dizali umorne igrače.

“Svi smo bili poslije utakmice tužni, ali rekao sam im da dignemo glave gore, da nemamo razloga biti nezadovoljni, da smo dali sve od sebe i da moraju biti ponosni na ono što smo pokazali na ovom turniru. Glave gore dečki. Da nam je netko ponudio da budemo drugi, to bi bilo fantastično. S obzirom na rasplet finala ostaje žal, ali rekao sam im da nemaju za čime žaliti. Katkad izgubite, nemoguće je to izbjeći u sportu. U pobjedama smo bili dostojanstven, moramo biti i u porazu. Treba poštovati rezultat”, bila je izbornikova poruka igračima po završetku utakmice koju navodi The Independent potom naglasivši:

Besmrtnost

“Pozitivna poruka Hrvatske sa SP-a odjeknut će mnogo dalje od njihovih granica. Jer njihova je priča mnogo veća od ove talentirane generacije igrača i nekoliko teško izborenih pobjeda u Rusiji ovog ljeta. Hrvatska je pokazala da ne trebate biti europski ili južnoamerički div da bi se uspjelo na Svjetskom prvenstvu. I, poput Nizozemske 1974. ili Mađarske 1954., pokazali su da besmrtnost nije rezervirana samo za pobjednike već i za finaliste.

Svaka nogometna reprezentacija iz Latinske Amerike, Afrike i Azije može uzeti srce za primjer hrvatskog uspjeha. A ono dokazuje da talentirani igrači, naporan rad, zajedništvo i sreća mogu gotovo svaku reprezentaciju odvesti daleko.”