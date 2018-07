SVJETSKI MEDIJI ODUŠEVLJENO PISALI O ČUDU NA TRGU BANA JELAČIĆA: ‘Eksplozija nacionalnog ponosa’, ‘proslava u kojoj su igrači riskirali živote’

Mnogi svjetski mediji popratili su doček Vatrenih u Zagrebu i – oduševili se viđenim

Apsolutno nemoguće bilo je čak i svjetskim medijima ignorirati ono što se tijekom ponedjeljka događalo na relaciji Velika Gorica – Zagreb kojom se autobus s hrvatskim nogometašima i stručnim stožerom gotovo šest sati probijao kako bi stigao na Trg bana Jelačića i kulminaciju proslave osvojenog svjetskog srebra.

Sky News tako piše o povratku hrvatskih heroja navijačima koji su uz pjesmu slavili prvi plasman reprezentacije u finale, Daily Mail podsjeća da je uspjeh generacije iz 1998. nadmašen i naglašava detalj s proslave u kojem Mario Mandžukić stavlja autogram na kacigu policajca, ali i ‘riskiranje života igrača‘ koji su stajali na autobusu u dočeku koji je oduševio.

Hrvatska kao primjer

The Independent u tekstu ‘Što možemo naučiti od Hrvatske, male zemlje velikih snova?’ ne prestaje hvaliti uspjeh hrvatske reprezentacije napominjući da je riječ o spektakularnom rezultatu neusporedivim s onim urugvajskim osvajanjem svjetskog naslova 1950. Hvali se Luka Modrić, mentalna snaga momčadi koja je slavila kroz penale i produžetak, njihov timski rad, zajedništvo i duh. London Evening Standard također piše o proslavi na Trgu bana Jelačića, čiji je kip ukrašen novim plaštom izgleda šahovnice.

The Sun koristi riječ ‘nevjerojatno’ u opisu viđenog na središnjem zagrebačkom trgu i čudi se ljudima koji su stajali na krovovima da bi imali bolji pogled na svoje junake.

Russia Today je također posvetio prostor dočeku igrača koji su, navodi se, stigli kućama nakon povijesnog hoda do finala Svjetskog prvenstva.

‘Ludnica’ za pamćenje

Novozelandski stuff.co.nz navodi brojku koja premašuje 250.000 ljudi u centru Zagrebu obojenom u crveno-bijele kvadratiće, o autobusu s igračima koji se probijao satima prije nego što je stigao na odredište.

Four Four Two podiže tu brojku na 550.000, pozivajući se na izvore koji su dobili policijsku potvrdu, i podsjeća da ovakva gužva na ulicama grada nije vladala otkako je ugošćen papa Ivan Pavao II., a australski SBS sve naziva eksplozijom nacionalnog ponosa u kojem je Hrvatska prostrijela crveni tepih svojim junacima.

Mnogi mediji kamerom su popratili jučerašnju ‘ludnicu’, opisi viđenog u pravilu su im slični – zadivljeni su i hvale doček.