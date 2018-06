ŠVEDSKI IZBORNIK OBJASNIO GUŽVU NA KRAJU UTAKMICE: Krivnju je prebacio na njemačku reprezentaciju, a onda opleo i po sucu

Njemačka je svladala Švedsku 2-1

Pogotkom Tonija Kroosa u posljednjoj minuti sudačke nadoknade utakmice njemačka nogometna reprezentacija upisala je 2-1 pobjedu protiv izabrane vrste Švedske, time i stigla do tri prva boda na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pobjeda koja je braniteljima naslova svjetskog prvaka bila nužna zbog poraza od Meksika u utakmici prvog kola skupine F stigla je na krajnje dramatičan način nakon preokreta iz rezultatskog minusa.

Visoke tenzije narasle su dodatno po završetku ogleda pa je viđeno i naguravanje stručnog stožera reprezentacija, a sve je sad opisano i kroz izjave nekih od sudionika.

Kroos priznao pogrešku

Put od tragičara do junaka prošao je Kroos koji je priznao pogrešku kod primljenog pogotka i istaknuo:

“Igrali smo jako dobro, ali smo propustili puno prilika. Morali smo zabiti pogodak u prvih 10 minuta. Ali ako pogledate kako smo se borili u ovoj utakmici, zaslužili smo pobjedu. Puno su nas kritizirali, djelomično i s pravom. Naravno da je pogodak Šveđana moja greška, tu nema dileme. Ali onda morate imati snage odigrati onako kako smo mi odigrali u drugom dijelu”.

Vjera u sebe

I njemački izbornik Joachim Löw bio je zadovoljan. Doduše ne u potpunosti budući da je Rudy utakmicu završio sa slomljenim nosom.

“Bio je to triler, puno emocija, sve do zadnjeg zvižduka. Danas sam jako zadovoljan jer nismo izgubili živce, nismo paničarili nakon što smo primili pogodak. Sačuvali smo mirnu glavu i izmorili Šveđane svojim kratkim dodavanjima. Sretan sam zbog Kroosa jer je on sudjelovao u švedskom golu. Gol u sudačkoj nadoknadi, iako pomalo i sretan, pokazuje našu vjeru u sebe”, prenosi nogometni portal Gola njegove riječi i osvrt na ozljedu Rudyja:

“Mislim da ima slomljen nos.”

Anderssonovo pojašnjenje

A što se dogodilo po završetku ogleda pojasnio je švedski izbornik Janne Andersson:

“Unosili su nam se u lice i mahali rukama. To me stvarno razljutilo. Borili smo se 90 minuta i na kraju biste trebali čestitati i otići”,kazao je Andersson koji zamjerku ima i na suđenje pa tako tvrdi da je na Marcusu Bergu trebalo svirati prekršaj i kazneni udarac za njegovu momčad.

“Izgledalo je kao čisti penal, pa ako imamo sistem, zašto se nije išlo gledati. Nisam to vidio svojim očima, ali vjerujem kolegama koji su rekli da je bio čisti kazneni udarac.”