🇭🇷🙏🏻 @iva_oli nebrini nema kazne kad ti brines o svemu😘👌24 uvik uz brata🙏🏻#mojanđele #zadarskosrce #svenasvitu #iznadsvihhrvatska

A post shared by Danijel Subasic (@danijel.subasic) on Jul 8, 2018 at 3:25am PDT