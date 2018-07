Čini se da neće biti spreman za utakmicu protiv Engleske

Nezamjenjivi desni bek hrvatske nogometne reprezentacije Šime Vrsaljko propustit će polufinalni ogled Svjetskog prvenstva protiv Engleske, javlja madridska Marca, navodeći kao razlog ozljedu koljena zbog koje je 26-godišnak mijenjan u 97. minuti utakmice četvrtfinala turnira protiv Rusije.

Vrsaljko je u hodu Hrvatske do polufinala SP-a bio standardni član udarne postave Vatrenih pa je odigrao susrete protiv Nigerije, Argentine i Danske u punoj minutaži, ogled protiv Rusije do spomenute zamjene, a propustio tek dvoboj s Islandom kada je izbornik Zlatko Dalić na teren poslao igrače koji do tada nisu skupljali previše minuta budući da je osmina finala već bila osigurana.

Dulja stanka

Prema navodima Marce, ozljeda lijevog koljena je takva da se kroz tekst navodi i da će se tek nakon pretraga u ponedjeljak znati koliko će Vrsaljko pauzirati pri čemu se čak spominje i ideja propuštanja utakmica za klub.