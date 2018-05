Hrvatska može daleko na SP-u, siguran je hrvatski nogometaš

Tužan drugi sezone imali su nogometaši Fiorentine čiji je član i veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Milan Badelj. Obilježena je ona tragičnom smrću kapetana momčadi Davidea Astorija.

Šokantna vijest uzdrmala je nogometni svijet početkom ožujka kada se saznalo da je smrt zatekla talijanskog reprezentativca u hotelskoj sobi u Udinama gdje je trebao predvoditi momčad u ligaškom ogledu protiv tamošnjeg Udinesea. Vijest je to koja je šokirala sve, tako i njegova suigrača Milana Badelja koji se na tragediju sad osvrnuo za službene internetske stranice Hrvatskog nogometnog saveza.

Tragedija koja je ostavila trag

“Ta je tragedija promijenila sve nas. To mogu pojmiti samo oni koji su izgubili nekog bliskog, to utječe na svakodnevnicu. Takav događaj te iznenadi i čovjek se zapita o nekim važnim životnim vrijednostima. Ja sam bio jako potresen, on je bio prva bliska osoba koju sam izgubio, a vjerujem da nam je on dao snage za rezultatski niz pobjeda. Nitko nije htio samo pustiti da sve prođe, željeli smo pokazati karakter i igrača i kluba”, priznao je Badelj podsjetivši se niza od pet vezanih pobjeda i šest utakmica ukupno bez poraza nakon strahote.

Badelj je sad na pripremama sa reprezentacijom s ciljem brušenja forme za Svjetsko prvenstvo. Iz Rovinja poručuje:

“Svi smo na specifični način završili sezonu, ali čini mi se da smo svi usredotočeni na pripreme. U Rovinju nam je sjajno, uvjeti su odlični, a teren je svaki put sve bolji. Uz dva treninga dnevno i potreban odmor, brzo nam prođu dani, a uskoro nam slijedi i Brazil – nema jačeg testa od toga i veselim se tome. Inzistira se na zajedništvu, jer smo pojedinačno snažni, no želimo biti moćni i kao momčad.”

‘Moramo izazvati respekt’

Upitan kakav je plan igre na Mundijalu, Badelj je kazao:

“Težit ćemo posjedu lopte i stvaranju prilika kroz taj posjed. Naravno da imamo svojih mana, kao i sve druge momčadi, ali imamo nevjerojatnu podlogu za stvaranje momčadi koje će se suparnici bojati. Kada stanemo na teren, moramo izazivati respekt. Želimo svi biti kao cjelina, a meni je čast biti dio ovakvog veznog reda, jednog od najboljih na svijetu.”

“Treba nam podrška navijača, treba nam ono naše pozitivno ludilo, to će nam dati dodatnu motivaciju. Takva atmosfera jednostavno nas gura naprijed. Svi pridonose stvaranju dobre atmosfere unutar momčadi, a Vida je možda najistaknutiji dobri duh reprezentacije”, poručio je za kraj veznjak Vatrenih.