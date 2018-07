SIMEONE INZISTIRA DA VRSALJKO NE IGRA, ĆIRO SE SLAŽE: Dalić ima glavobolje pred polufinale SP-a, ali odluka je njegova

Utakmicu za finale Svjetskog prvenstva Hrvatska i Engleska igraju u srijedu u Moskvi

Danijel Subašić, Dejan Lovren i Šime Vrsaljko propustili su trening hrvatske nogometne reprezentacije u ponedjeljak, Monacov golman zbog ozljede mišića noge, Liverpoolov stoper radi predostrožnosti, dok je situacija sa Atleticovim bekom ipak ozbiljnija u odnosu na dvojicu njegovih suigrača iz redova nacionalne momčadi.

Simeone ne želi da igra

Hoće li Šime Vrsaljko biti spreman za polufinalni ogled Svjetskog prvenstva (srijeda u 20 sati) u ovom trenutku je teško prognozirati i izbornik Zlatko Dalić zbog toga sigurno ima problem u razmišljanjima koga i na koji način suprotstaviti momčadi Garetha Southgatea. Koliko je Vrsaljkov problem s koljenom ozbiljan (a u pitanju je koljeno zbog kojeg je pauzirao četiri mjeseca) tek treba dobiti potvrdu, no 24sata.hr navodi da njegov klupski trener Diego Simeone inzistira na Vrsaljkovom preskakanju iznimno bitne utakmice za hrvatsku reprezentaciju.

ŠOK ZA IZBORNIKA DALIĆA I VATRENE! Hrvatska reprezentacija znatno oslabljena za polufinalnu utakmicu SP-a!?

Jasno, Simeone može inzistirati koliko god želi, Dalićeva je zadnja i odluku će donijeti on u dogovoru sa liječnicima reprezentacije nakon što se procijeni stanje samog igrača i nakon što i on sam kaže je li i u kojoj mjeri spreman za napore koji slijede. Spomenuti izvor navodi i da je Dalić u stalnom kontaktu sa Miroslavom Blaževićem, izbornikom brončane generacije Vatrenih sa SP-a 1998. koji je istu dvojbu imao na Europskom prvenstvu 1996. godine. A on kaže:

Ćiro upozorava

“Nikad, ali više baš nikad ne bih stavio igrača koji nije 100 posto spreman u nekoj velikoj utakmici. Napravio sam to s Nikolom Jerkanom 1996. i pogriješio. Međutim, imam potpuno povjerenje u Zlatka. Njemu će protiv Engleske sigurno igrati samo potpuno spremni igrači.”

“Nekad si se mogao provući ako nisi 100 posto spreman, ali danas ne možeš. Nema provlačenja na terenu ako nisi totalno fit. Ne sumnjam da će Dalić donijeti pravu odluku kad je u pitanju Vrsaljko ili bilo koji drugi igrač”, zaključio je izbornik-potpisnik još uvijek najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa.