ROBERT PROSINEČKI OPTIMISTIČAN UOČI VELIKOG FINALA: ‘Svijet nas je upoznao 1998. godine, a sada će nas zapamtiti 2018.!’

Nema boljeg čovjeka za razgovor o 98. od Roberta Prosinečkog

Robert Prosinečki jedan je od najvećih nogometaša koje je Hrvatska imala, nosio je dresove najvećih europskih klubova, bio prvak Europe sa Crvenom Zvezdom u Bariju, a danas je stručni komentator HRT-a i izbornik reprezentacije BiH-a. Povodom finala koje se igra danas u 17 sati dao je intervju za portal 100 posto u kojem je govorio o svom vremenu u Dinamu, ali i očekivanjima od Hrvatske u finalu.

Njegov Dinamo

Na pitanje o tome kakav je bio njegov Dinamo odgovorio je bez zadrške:

“Mislim da je bilo potpuno drugačije vrijeme. To je bila još Jugoslavija. Prošao sam cijelu omladinsku školu u Dinamu. Tamo sam bio do seniorskog nogometa, a onda otišao u Crvenu Zvezdu. Mislim da je i tada Dinamova škola bila izvanredna, kao što i sada rade odličan posao s omladinskim pogonom. Uvijek izbacuju kvalitetne igrače koji ili igraju u Dinamu ili odlaze u velike klubove, a posebno u reprezentaciju”, rekao je Prosinečki pa dodao:

“Kao klincu mi nije bilo lagano otići u Zvezdu. Trebalo je proći adaptaciju u Beogradu. No, na kraju je to klub koji mi je puno dao i iz njega sam otišao u Real Madrid. Zvezda mi je bila odskočna daska u karijeri.”

Igrao je u Barceloni i Real Madridu

“Bio sam tri godine u Real Madridu, a onda sam posuđen u Oviedo gdje sam odigrao jednu jako dobru sezonu nakon koje me Barcelona potpisala. Mogu reći da su to najljepši trenuci moje karijere. Imao sam sreću da sam mogao igrati u dva najveća kluba, ne samo u Španjolskoj, nego i na svijetu. To je i sreća, a mogu biti i ponosan na to što sam igrao u oba ta kluba.”, naglasio je.

Vodio je ovu reprezentaciju još sa Slavenom Bilićem…

“Hrvatska je već tada najavljivala da ima potencijal. To je jedan igrački kadar koji je ostvario ovo što nam se sada događa, da smo u finalu i da možemo biti prvaci svijeta. U tom periodu su isto bili jako blizu, najbliže u Austriji gdje smo za ulazak u polufinale izgubili nesretno protiv Turske. No bez obzira na to smo već tada najavili da imamo potencijala i da imamo nevjerojatan igrački kadar. Tada nismo uspjeli, a onda smo dugo godina čekali na ovo što je sada s novim, mladim igračima koji su donijeli još jednu dimenziju više.

A #Croácia de 1998, foi superado em sucesso em Copas, somente por está de 2018. Da esquerda para a direita: Ladic, Bilic, Stimac, Stanic, Soldo e Asanovic. Embaixo: #Boban, #Jarni, #Prosinecki, #Suker e Simic. #DavorSuker foi o artilheiro da copa com 6 gols. pic.twitter.com/hU1t1PBqRX — Heitor Oliveira (@bonilla_hector) July 12, 2018

Moramo se radovati najvećem uspjehu hrvatskog sporta, ne bih rekao samo nogometa, nego baš sporta. Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo bit će to najveći uspjeh hrvatskog sporta. Ne podcjenjujem niti jedan pojedinačni sport, niti rukomet, niti vaterpolo, ni ništa, nego mislim da je nogomet najbrojniji, ali i da je najteže osvojiti to zlato.”

Objasnio zašto dosad nije ponovljena 98.

“Mi smo jedna vrlo mala zemlja i ovo što radimo to su nevjerojatne stvari. Ovo što sada radi ova reprezentacija, to graniči s nemogućim i svaka im čast. Nije to samo tako. 20 godina smo čekali od te naše neke brončane generacije koja je napravila veliki uspjeh, a evo sad su nas ovih, hvala Bogu, nadmašili i nadam se da će imati sreće i osvojiti i Svjetsko prvenstvo. Nije to tako jednostavno u nogometu. Generacije čekaju, Englezi čekaju od 1966. da budu blizu. Brazil samo o tome razmišlja i samo to radi i ima ih na milijune koji igraju nogomet, a mi smo jedna mala zemlja i stvarno je nevjerojatno ovo što smo napravili. Da ne nabrajam da smo sve napravili bez uvjeta, bez stadiona, bez kampa, bez ičega…”, rekao je Prosinečki pa dodao:

“Lijepo je da se još uvijek ponosimo broncom i da smo sretni što se tako nešto dogodilo, a sad smo još veći navijači i baš svi želimo da osvojimo to zlato koje je jednostavno u cijelom sportu nešto nevjerojatno. Ova generacija ima podršku od baš svih nas koji smo osvojili broncu. Nama je falilo nešto malo, a oni su se sad posložili. Trebalo je samo malo probuditi tu želju i volju i mislim da smo sada s Dalićem blizu onog najvećeg cilja koji možemo zamisliti.”