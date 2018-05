RJEŠENJE ZA NAVIJAČE: Ne idete u Rusiju? Šuker je predstavio Fan zonu u kojoj će moći uživati svi navijači Vatrenih

‘Neka cijela država bude 12. igrač hrvatske reprezentacije’

Zaljubljenici u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, svi oni koji se neće odvažiti na put u Rusiju gdje bi nastupe Vatrenih mogli pratiti uživo sa tribina stadiona, imat će organizirano javno gledanje utakmica Svjetskog prvenstva. Popularna Fan zona najavljena je i predstavljena u utorak u organizaciji udruge Budi Ponosan.

Prisustvovao je tome konferenciji za medije i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker koji je izjavio:

Najljepša navijačka okupljanja

“Udruzi Budi Ponosan želim prije svega lijepo vrijeme tijekom SP-a, a HNS će na idućoj sjednici Izvršnog odbora potvrditi i pomoć navijačkim udrugama. Mnogi ljudi nisu u prilici otići u Rusiju, no imat ćemo najljepša navijačka okupljanja ovdje u Hrvatskoj. Hvala i ruskom veleposlaniku i Ruskom nogometnom savezu – u Moskvi će upravo Hrvatska imati navijačku kuću najbliže Kremlju.”

“Mislim da su svi pripremljeni za taj festival nogometa, a vjerujem da će atmosfera na Trgu biti prekrasna. Nadam se da ćemo dogurati daleko, neka cijela država bude 12. igrač hrvatske nogometne reprezentacije”, dodao je Šuker, a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

Azimov za Hrvatsku

Fan zona, čiji je počasni pokrovitelj ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov, bit će organizirana na glavnom zagrebačkom trgu.

“Izrazito me veseli ovakva inicijativa gledanja utakmica na Trgu bana Jelačića. Rusija je spremna za početak Svjetskog prvenstva, radovi su završeni, i Rusija će svima otvoriti svoje srce i dušu. Jako volim hrvatsku reprezentaciju i visoku razinu hrvatskog nogometa, a mnogo će Rusa navijati upravo i za Hrvatsku – kao što ću i ja. Hrvatska ima odličnu momčad i neka minimalno dođe do polufinala, a vjerujem da može i do naslova prvaka. Vatreni su među najjačima u Europi, čak i Brazilci mogu ponešto naučiti od Hrvata”, poručio je Azimov.