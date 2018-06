‘RATNIK’ MARIO MANDŽUKIĆ: Hrvatski napadač priznao o čemu je ovisan i definicijom suparnika otkrio što ga pokreće na terenu

Madžukić vjeruje da Hrvatska može, a vjeruje i cijela svlačionica

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Mario Mandžukić svojim zalaganjem na terenu lakoćom ‘kupuje’ simpatije navijača klubova u kojima igra, a ista je stvar i kad obuče dres hrvatske nogometne reprezentacije.

S njim u postavi Hrvatska je pobjednički otvorila Svjetsko nogometno prvenstvo, 2-0 slavlje protiv Nigerije u prvoj utakmici Vatrenih u skupini D Mundijala u Rusiji, znači i da je momčad s crveno-bijelim poljima na sebi svjetsku smotru otvorila pobjednički po prvi put od 1998. godine kad je osvojena povijesna bronca.

Šuti i radi

Zalaganje na obje strane terena, požrtvovnost i borbenost donijeli su Mandžukiću i nadimak – Ratnik.

“Ratnik? Ha, ha… Ma, šutim i radim, kao posljednjih godina, ne zamaram se sa zabijanjem golova, samo pobjedama. Ovisnik sam o pobjedama, ne o golovima jer mogu pridonijeti i bez golova, to sam pokazao milijun puta, tako ću nastaviti i dalje…”, prenosi 24sata.hr riječi hrvatskog napadača.

Ono što Hrvatskoj nakon prva tri osvojena boda slijedi jest ogled protiv favorita skupine Argentine. Sastav Lionela Messija osvojio je ‘tek’ bod u srazu s Islandom i jasno je da moraju jurnuti na Vatrene žele li proći skupinu. Bit će to i novi ogled Mandžukića i ponajboljeg nogometaša današnjice koji su imali sukob lani u ogledu na klupskoj razini.

Protivnici

“Na terenu ne poznajem nikoga, to su protivnici koji me žele pobijediti, ja im neću dati da me pobijede… I to je to”, objašnjava Mandžukić svjestan da bi dobar rezultat protiv Argentine približio Hrvatsku prolasku grupe.

“Dvadeset godina nismo prošli skupinu i vrijeme je. Ako budemo vjerovali i ostavili srce na terenu, onda možemo. I sreća, naravno, to je jako bitno. Vjerujem da prolazimo, a što je još važnije, vjeruje i cijela svlačionica. ”