RAKITIĆ NA OPROŠTAJU OD ROŠČINA HRABRO O BRONČANOJ GENERACIJI: ‘Možemo dostići sve što su oni postigli, čak ih i nadmašiti!’

Ivan Rakitić izašao je pred medije prije odlaska iz kampa u Roščinu

Ususret utakmici Hrvatske i Danske, na oproštaju od Roščina pred novinare je izašao Ivan Rakitić, strijelac trećeg pogotka protiv Argentine i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša zadnjih nekoliko godina.

Rakitić o izjavi Prosinečkog

Robert Prosinečki nedavno je za Luku Modrića rekao da je jedan od najboljih nogometaša na svijetu, a na pitanje novinar o toj izjavi Rakitić je rekao:

“Ako je on to rekao, onda je sigurno u pravu. Slažem se s njim. On je najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa, a velik je i kao osoba. On je naš kapetan i mi njega pratimo. Užitak je igrati s njim u reprezentaciji, užitak je igrati protiv njega u Španjolskoj. Nadam se da možemo i dalje zajedno uživati i da će naš put završiti tek posljednjeg dana Svjetskog prvenstva.”

Ne boji se Danske, ali ih respektira

Na pitanje o snagama Danske odgovorio je s puno respekta prema protivniku.

“Jako su ozbiljna reprezentacija. Mislim da nije slučajno da su 18 utakmica bez poraza. Kompaktni su, znaju što moraju raditi u svakom trenutku utakmice. Prema naprijed imaju jako brze i neugodne igrače koje je teško čuvati, a Eriksen je jedan od najboljih playmakera u svijetu, tako da se moramo dobro pripremiti za njega. Zaslužili su biti među posljednjih 16 na Svjetskom prvenstvu, a mi ćemo se potruditi da se ovdje zaustave”, rekao je Rakitić.

“Zadnja utakmica generacije”

Kada su ga pitali motivira li ga što bi ovoj generaciji svaka utakmica mogla biti zadnja mirno je odgovorio:

“Pa ne znam je li posljednja. Na nama je samo da nastavimo igrati kao do sada, da se bacamo na glavu i da uživamo u ovom trenutku. Ići ćemo korak po korak i vidjeti što će biti. Želimo da se naš put nastavi. Kada naš put stane, pogotovo ako to bude podizanje trofeja prvaka svijeta, u tom se slučaju svi možemo umiroviti. Neću imati problema s tim”.

O brončanoj generaciji Vatrenih

“Svi znamo da su oni za nas idoli. Oni su nam pokazali put kojim moramo ići. Sad ih moramo zaboraviti. Imamo ovdje Dražena Ladića koji je bio bitan u svim utakmicama. No to je iza nas. Mi želimo ispisati svoju povijest. Sve što su postigli, zbog toga su heroji. Možemo dostići sve što su oni postigli, pa čak ih i nadmašiti. To nam ne treba biti teret. Želimo pokazati svijetu da imamo prave igrače, pravu reprezentaciju i da živimo za naš dres. To želimo pokazati i protiv Danske. Želimo da za 20 godina pričaju o našoj generaciji, a ne više o generaciji ’98.”, rekao je Rakitić na pitanje o brončanoj reprezentaciji Hrvatske.

Susret sa Španjolskom u četvrtfinalu

“Baš sam o tome pričao sa suprugom. Čini se da ne možemo jedni bez drugih. Za mene su Španjolci prvi favoriti na Svjetskom prvenstvu, iako su imali teške tri utakmice. Taj način i ta sigurnost s kojom oni igraju je za mene najbolji. Znam reprezentaciju, znam igrače koji tamo igraju i vjerujem da su prvi favoriti. Želim im sve najbolje, ali želim im da stanu u četvrtfinalu. No prije svega imamo Dansku, a oni Rusiju.”, naglasio je Rakitić nakon pitanja o novom potencijalnom susretu sa Španjolskom.

Kako se nosi s pritiskom?

“Taj pritisak je uvijek prisutan. No otkako smo se okupili rekao sam i ponavljam istu stvar: moramo uživati u ovom natjecanju, jer Svjetsko prvenstvo je najljepše natjecanje koje postoji. Mi igrači bi svake godine igrali ovo natjecanje. Kada pogledamo kako su ljudi uzbuđeni za vrijeme Mundijala to nam čini sretnima. Pritisak je tu, ali u pozitivnom smislu. Želimo da navijači budu ponosni i da slave s nama. Ovo je velika prilika za nas i nadam se da ćemo na kraju dana proslaviti veliki uspjeh s našim obiteljima i prijateljima.”, istaknuo je Rakitić.

Napast će Dance

Na pitanje hoće li Hrvatska napasti Dansku od prve minute i pokušati povesti što ranije još jednom je hrabro odgovorio.

“Mi bi voljeli da već u prvom poluvremenu bude 3:0 za nas. Mi ćemo krenuti ozbiljno od prve minute, napast ćemo. Oni su iskusni, poznajem većinu igrača i bit će teško. Ako će dugo stajati 0:0, bit će još teže. Moramo se držati plana, izbornik priprema sve detalje i vjerujem da nas nemaju čine iznenaditi. Na nama je da se dobro postavimo i preuzmemo inicijativu. Želimo ići dalje i to je najbitnije.”, rekao je Rakitić i pokazao kako u Hrvatskoj vlada optimizam pred utakmicu s Danskom.

Ne boji se njihove skok igre

“Moramo odgovoriti. Znamo da nije slučajno da su 18 utakmica bez poraza. Znamo za njihovu fizičku snagu. Bit će fizičke borbe, ali mislim da smo dokazali da smo opasni u prekidima i da se dobro branimo od njih. Island je bio u nekoliko navrata blizu gola nakon prekida, ali osim toga smo se dobro branili. Moramo se skupiti zajedno i pokazati Dancima: da neće moći”., naglasio je Rakitić kao da želi mobilizirati suigrač tom porukom.

Zadovoljan je navijačima

“Prekrasno je vidjeti kako cijela zemlja živi za reprezentaciju. Sve vidimo i hvala svima na tome. Neka nas podrži što više ljudi, dat ćemo sve od sebe, pa i više od toga. Neće ništa nedostajati u našoj želji i volji u toj utakmici protiv Danske. Nitko ne želi to više od nas. Zajedno smo najjači i želimo vidjeti Hrvatsku na vrhu svijeta”., kratko je zaključio Rakitić.