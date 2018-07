RAKITIĆ I DALIĆ NAJAVILI SUTRAŠNJU UTAKMICU S RUSIJOM: ‘Znamo sve o Rusima, moramo razmišljati samo o sebi’

Vatrene sutra u Sočiju očekuje ogled s Rusijom, a taj su dvoboj na službenoj press-konferenciji najavili Zlatko Dalić i Ivan Rakitić

“Mi ne možemo birati protivnika, bio nam na drugoj strani domaćin ili netko drugi mi moramo biti spremni. Pred nama je velika utakmica, nije nam bitan suparnik. Rusija će imati veliku podršku s tribina, ali naši nogometaši svaki tjedan igraju takve utakmice, pa to neće biti preveliki problem. I ne smijemo u tom smislu tražiti opravdanja. Moramo tražiti svoju igru” rekao je Zlatko Dalić, pa nastavio:

“Rusija? Ne mogu govoriti kako će Rusi igrati, niti kakav im je plan za utakmicu. Mi moramo ponoviti ono iz dosadašnjih utakmica, imati dobar blok, agresiju i defanzivu, pokazati to naše zajedništvo, ali moramo biti još bolji i kvalitetniji u igri prema naprijed. Imamo tu kvalitetu, a suparnik će igrati koliko mu dozvolimo. Svjetsko prvenstvo je dosta specifično, igra se agresivno i zatvoreno, nema previše iskakanja. Ne mogu sa sigurnošću reći kako će Rusija igrati protiv nas. Respektiramo ih, zasluženo su došli među osam, a tu ne može doći netko tko nema kvalitetu.”, javlja Gol.hr

Svaka utakmica je drugačija

“Ovo je nova utakmica, a svaka donosi nešto drugačije. Imali smo četiri utakmice, svaki suparnik je bio različit, takva će biti i Rusija. Respektiramo Rusiju, ako izbacite Španjolskuonda morate imati kvalitetu. Do sada nismo imali nijednu laganu utakmicu, neće takva biti ni sutra. Rusija je dobra u kontri i polukontri, igraju na duge lopte, ali mi se moramo nametnuti.”

Predsjednica dodatni motiv

“Cijela država već tjednima živi u euforiji, u Hrvatskoj je velika fešta kada igra naša reprezentacija. Trgovi i kafići su nam prepuni, morate to pogledati da vidite kako se tamo živi. A za nas je dolazak predsjednice samo još jedan dodatni motiv, s time smo sretni i ponosni, daj Bože da s nama bude i u Moskvi.”

Povijesna 1998.

“Povijest se ponavlja, opet smo u četvrtfinalu. Ne mora sutra opet biti 3:0, samo da pobijedimo i prođemo dalje. Mi smo sada na tom putu, fali nam jedan mali korak do ponovimo uspjeh naše velike generacije. U to sam vrijeme bio u Francuskoj na puno utakmica, ali ogled s Njemačkom nisam gledao. Bio sam još aktivan igrač, pa morao na pripreme svoga kluba. Ali, bio sam navijač u Njemačkoj, Poljskoj i Austriji, kao mnogi danas, tako sam i ja na trgovima navijao za reprezentaciju. To me čini jako ponosnim” završio je Dalić.

Raspoloženi Rakitić

“Najvažnije da smo stigli do četvrtfinala, a sada moramo razmišljati o sebi, ne toliko o suparniku. Znamo taj osjećaj kako je igrati protiv domaćina, pa igrali smo protiv Brazila prije četiri godine kod njih. Uživat ćemo, a želimo odigrati svoju najbolju utakmicu do sada.”

O Mandžukiću

“Jako nam je bitan igrač, ne znam kako bih ga opisao. Prvi ide u napad, prvi se vraća u obranu. Jako nam je bitan, spreman je, daje sve od sebe, a na njega se uvijek možemo osloniti. Jako je raspoložen, a vjerujem da će sutra nastaviti u svom stilu.”

Priprema za Ruse

“Poznajem sve igrače ruske reprezentacije, znamo sve o njima. Znamo kako se brane, kako napadaju, Rusija je ozbiljna momčad i zaslužili su doći do ove faze natjecanja. Mi želimo ići dalje, pokazati da smo bolji i otići u polufinale.”

Velika utakmica nosi veliki pritisak

“Za mene je uvijek sve isto, igrao sam puno velikih utakmica za klub, ali to se ne može usporediti s velikom utakmicom za reprezentaciju. Velika nam je čast što imamo mogućnosti braniti boje sve države, pokazati svima koliko smo dobri i moćni zajedno. Emocije su za sada još mirne, ali stižu mi poruke iz Švicarske, Hrvatske, Španjolske,polako osjećam kako se bliži ta velika utakmica. Imamo veliku želju, dat ćemo sve od sebe da još i dalje uveseljavamo sve hrvatske navijače gdjegod bili. I puno stranih navijača je u uz nas, i oni vide da smo na pravom putu.”

Ruska novinarka pitala je hoće li pozvati Grdovića u Rusiju

“Haha, svaka čast na pitanju. Kod nas se dosta pjeva poslije utakmica, samo želimo pokazati da imamo sjajnu atmosferu, a ako Bog da i prođemo voljeli bi pozvati cijelu Hrvatsku, sve naše pjevače, svi koji su uz nas da dođu u Moskvi i budu nam podrška. Imamo čudesnu atmosferu gdje se mlađi i stariji igrači dobro razumiju, to je velika snaga jedne momčadi. Tu smo već 40-ak dana skupa, a kako ide vrijeme sve smo bliži jedni drugome. Ako treba zapjevati još sto puta, zapjevat ćemo. Sve za uspjeh naše reprezentacije.”

Prije penala protiv Danske rekli ste suigračima da sada i vi svi skupa jednom morate ‘spasiti’ Luku:

“Te emocije se ne mogu opisati, tu nemam riječi. Naš kapetan zaslužuje da ga pratimo, da u svakom trenutku cijenimo način na koji nas izvodi na travnjak. Dugo smo u reprezentaciji, gotovo deset godina, a on to radi s ponosom, snagom i samopouzdanjem u svakoj utakmici. Sve što on nama daje, došao je trenutak da mi nešto napravimo za njega. I odvedemo ga korak dalje. On je toliko želio zabiti taj gol iz penala, ali nije. No, Luka zaslužuje da budemo uz njega, svima smo željeli pokazati koliko svi stojimo jedni uz druge.”, naglasio je Dalić.