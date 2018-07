PSIHOLOZI OTKRILI ŠTO TO DALIĆA ČINI VELIKIM TRENEROM: ‘Čarli je rekao – ako mi kaže da dubim na glavi, dubit ću na glavi’

‘Dalić je veliki trener i psiholog jer ima stav i poštuje igrače, a ključan je bio njegov pedagoški pristup igračima’, kaže Maja Vučić.

Početkom listopada prošle godine Vatreni su izgledali poput razbijene vojske. Hrvatska je remizirala s Finskom, put u Rusiju najednom je postao upitan, a reprezentacija je ostala bez izbornika. Antu Čačića na klupi Vatrenih zamijenio je Zlatko Dalić i, činilo se, preko noći sve se promijenilo. Hrvatska je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu gdje je došla do povijesnog uspjeha.

Danas se svi pitaju koja je tajna čudotvorca Dalića.

Pozitivne motivacijske poruke

“Dalić naše dečke nije učio igrati nogomet, on je svoje pozitivne motivacijske poruke iskoristio da im olakša igru, da odbace sve barijere i strahove, i uvjerio ih da mogu. Dalić je radio sa svakim igračem individualno i to je pridonijelo njihovoj jačoj motivaciji. On ima vrijednost, ima karakter i imponirao im je, i zato su ga slušali. I vjerovali mu”, objašnjava psihologinja Maja Vučić za 24 sata.

Kaže da je Dalić veliki trener i psiholog jer ima stav i poštuje igrače, a ključan je bio njegov pedagoški pristup igračima.

“Čarli je rekao da, ako im izbornik kaže da moraju dubiti na glavi, dubit će na glavi. Rakitić je rekao da, ako mora sjediti na klupi, sjedit će na klupi. Dalić je igračima objasnio cilj, dao im jasne smjernice i objasnio im strategiju i svakom pojedinom igraču koja mu je uloga. Kad su to shvatili, sve je profunkcioniralo”, objašnjava Vučić.

Odnos izbornika i igrača

Sportski psiholog Anđelko Botica uvjeren je da je vrlo važan bio odnos koji je izbornik uspostavio s igračima i način kojim je podsjećao na plan kojeg se trebaju držati.

“Motivacijske poruke mogu izazvati ili emocionalne reakcije ili fokusiranje na zadatak. Osobno mislim da je izbornik dobro znao kombinirati jedne i druge poruke te da je znao kad i kome koje poslati. One koje je slao navijačima i medijima isključivo su emocionalne i tome su primjerene i to je ono što me se najviše dojmilo – upravo ta skrivena poruka iskrenosti, skromnosti, vjere i ponosa koja se mogla osjetiti iz njegovih konkretnih riječi ili izjava”, kaže Botica za 24 sata.

“Svi oni mladima su dali vjeru da uz rad i odricanje možeš postati najbolji – trgovac, čistač, medicinska sestra ili stomatolog. Ljudi kod nas ne vjeruju da nešto možeš postići svojim trudom ako nemaš veze. No, evo, za Dalića su uvidjeli da je dobar vođa i pedagog kakav nam treba, i prepustili su mu palicu. Kompetencija je pobijedila nepotizam”, zaključuje Maja Vučić.