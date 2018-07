Hrvatska će u nedjeljnom finalu u Moskvi od 17 sati igrati protiv Francuske

Predsjednik Europskog nogometnog saveza (UEFA) Aleksandar Čeferin u subotnjem razgovoru za rusku televiziju Russia Today izjavio je kako je plasman Hrvatske u finale Svjetskog prvenstva čudo.

Hrvatska nije bez šanse

“Plasman Hrvatske u finale apsolutno je dobra stvar i dokaz dobrog rada u europskom nogometu. Za naciju od četiri milijuna ljudi plasman u finale Svjetskog prvenstva ravan je čudu. Hrvati su na ovom natjecanju pokazali toliku srčanost, toliku strast, toliko borbenog duha i stoga nikako ne mogu reći kako nemaju šanse u finalu”, izjavio je Čeferin.

Predsjednik UEFE pohvalio se i činjenicom da je šest od osam reprezentacija koje su igrale u četvrtfinalu te sva četiri polufinalista iz Europe.

Način kako do uspjeha

“UEFA radi dobar posao, a to ne govorim jer sam ja na ovoj poziciji, već zato što u Europi na drugačiji način pristupamo razvoju nogometa. Zato smatram kako će razlika između Europe i ostatka svijeta biti sve veća. Kroz naša natjecanja mi zarađujemo veliki novac koji pravilno raspodjeljujemo, držimo trenerske seminare, radimo s bivšim igračima koji pomažu nacionalnim savezima, investiramo u infrastrukturne projekte… i sada se vidi kako je to pravi način dolaska do uspjeha i razvoja nogometa. Svako dijete u Europi danas može biti primijećeno kao talent, a nisam siguran da je to slučaju u ostatku svijeta”, naglasio je Čeferin.

