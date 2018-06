‘PROFESOR’ MODRIĆ PROKOMENTIRAO PRVA TRI BODA: Genijalac iz redova Vatrenih otkrio što je bio ključ pobjede protiv Nigerije

Hrvatska je svladala Nigeriju 2-0

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je najboljim igračem utakmice protiv Nigerije u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA). Modrić je odigrao ‘profesorski’ i predvodio je hrvatsku vrstu do sigurne pobjede (2-0) koja nam otvara vrata prolaza u osminu finala.

“Za nas je bilo iznimno važno otvoriti SP pobjedom i to smo uspjeli. Bilo je bitno osvojiti tri boda što će nam dati dodatno samopouzdanje. Na krilima ove pobjede još ćemo se više dizati i nastaviti put koji smo si zacrtali prije SP-a.”

Teško izborena pobjeda

Premda se činilo kako je Hrvatska gotovo rutinski stigla do pobjede, Modrić je istaknuo kako ova pobjeda nije bila lagana.

“Možda se tako činilo, ali pobjeda nije bila lagana. Prvi pogodak smo postigli u idealnom trenutku, što nam je olakšalo nastavak susreta. Nametnuli smo se, a nakon vodstva smo počeli stvarati prilike. Zasluženo smo pobijedili, ali nije bilo lako. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja će osvojiti neke bodove na prvenstvu,” smatra veznjak europskog prvaka Real Madrida.

Iduće kolo donosi okršaj Hrvatske i Argentine koju predvodi ponajbolji nogometaš svijeta Lionel Messi. ‘Gaučosi’ su u prvom kolu iznenađujuće remizirali 1-1 i protiv ‘Vatrenih’ će morati juriti na pobjedu.

“Bit će to jako teška utakmica, protiv favorita naše grupe. Argentina ima ogromnu kvalitetu, ali i mi ćemo podići našu igru. Argentina će morati igrati na pobjedu zbog rezultata koji nisu očekivali, ali i mi želimo bodove.”

Radili na prekidima

Hrvatska je oba gola zabila nakon prekida. Prvog nakon kornera, a drugog iz jedanaesterca kojeg je Mandžukić izborio nakon kornera.

“Na posljednjim treninzima smo dosta radili na prekidima što je jako važno ako ne ide kroz igru. Tako se može prelomiti utakmica. Puno smo radili na tom aspektu,” otkrio je Luka.

Premda je do sada igrao na poziciji ‘desetke’, Modrić je protiv Nigerije zaigrao kao zadnji vezni u paru s Ivanom Rakitićem.

“U prijašnjim utakmicama sam igrao dosta naprijed, ali me izbornik odlučio povući na ovu poziciju. To mi je najbolja pozicija i tu se najbolje osjećam, ali ću igrati gdje god me izbornik postavi,” poručio je Modrić.