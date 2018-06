Pred početak utakmice Rusija – Egipat dogodio se trenutak koji je mnoge oduševio

Uobičajen izlazak nogometaša na travnjak u društvu dječice koju vode za ruke dobio je pomalo neočekivani, pokazat će se i duhoviti moment pred prvi ogled drugog kola Svjetskog prvenstva koje je u tijeku.

RUSIJA – EGIPAT 3-1: Ludnica na tribinama, domaćin praktički osigurao osminu finala. Salah i Egipat spremaju se kućama

Susret Rusije i Egipta koji će nešto kasnije biti okončan pobjedom domaćina Mundijala započeo je na uobičajen način uslijed kojeg je uslijedila scena koja je glavnog suca utakmice Enriquea Caceresa ostavila vidno šokiranog. Naime, dječak koji je išao ispred njega ‘oteo’ mu je loptu koju je on trebao podići s postolja i donijeti ju na travnjak. Njegov pogled jasno daje do znanja da to nije očekivao i kako je sve prihvatio. Dogodilo se ovo: