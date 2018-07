POJAVILA SE PRIČA O NOVOM UGOVORU ZLATKU DALIĆU: ‘Nije točno da smo razgovarali s Dalićem, te priče su podvodne mine’

‘Nije točno da smo razgovarali s Dalićem u produženju ugovora’

Pojedini hrvatski mediji plasirali su informaciju da je Davor Šuker i HNS dogovorio sa Zlatkom Dalićem produženje ugovora do 2024. godine i Svjetskog prvenstva u Kataru. No, na kraju se ispostavilo kako to nije istina…

To je, naime, jasno dao do znanja jedan od najvažnijih HNS-ovih operativaca Marijan Kustić, direktor natjecanja i infrastrukture, saborski zastupnik HDZ-a, čovjek koji je u 6 mjeseci u Savezu donio neke nove, pozitivne vjetrove…

“Nije točno da smo razgovarali s Dalićem u produženju ugovora, pa on ima ugovor još dvije godine, čemu sad ta tema. To da među članovima Izvršnog odbora postoji raspoloženje da Dalić što duže vodi Hrvatsku, to je jasno, ali da se s njima pričalo o tome – ne”, kazao je Marijan Kustić za Sportske novosti.

Te priče su podvodne mine, sva koncentracija je na Svjetskom prvenstvu i utakmici s Rusijom”, konstatirao je Ante Vučemilović-Šimunović, dopredsjednik HNS-a.