POGBA PUN POŠTOVANJA PRED UTAKMICU S VATRENIMA: Pribojava se scenarija od prije dvije godine

Paul Pogba nahvalio je hrvatske reprezentativce

Francuski veznjak Paul Pogba u četvrtak je na konferenciji za novinare s velikim poštovanjem govorio o hrvatskoj reprezentaciji uoči finala SP-a koje će igrati u nedjelju na moskovskom stadionu Lužniki, a na kojem je Hrvatska u polufinalu u produžetku pobijedila Englesku sa 2-1.

Modrić motor

“Iako je Luka Modrić motor hrvatske reprezentacije, Modrić nije Hrvatska. Tu su još Mandžukić, Rakitić, Perišić, a i njihovi braniči su izvrsni igrači. I zato se ne možemo fokusirati samo na zaustavljanje Modrića”, izjavio je Pogba.

Tri produžetka

Hrvatska je u sve tri utakmice nokaut faze SP-a igrala produžetke, Dansku i Rusiju je dobila nakon boljeg izvođenja penala, a Englesku u produžetku golom Mandžukića u 109. minuti. Također, u svim tim utakmicama Hrvatska se vraćala iz minusa.

Želi zvjezdicu

“Možda neki misle kako to znači da je Hrvatska došla do finala uz puno muke i problema, ali za mene je to znak da se radi o momčadi s puno talenta. Hrvati sigurno žele pobijediti u finalu i staviti zvjezdicu iznad reprezentativnog grba. Ja imam na dresu zvjezdicu, ali želio bih još jednu, koju sam ja osvojio”, kazao je Pogba.

Totally expecting Modric to school Pogba. Croatia to be World Cup winners! — Gappistan Radio (@GappistanRadio) July 11, 2018

Boji se ponavljanja povijesti

On je istaknuo da je mentalitet ove francuske reprezentacije drugačiji, te da ne želi da im se ponovi situacija s Eura od prije dvije godine na kojem su bili domaćini

“Kad smo prije dvije godine na Euru u polufinalu dobili Njemačku (2-0) mislili smo da smo obavili većinu posla. I u finalnu utakmicu protiv Portugala ušli smo kao da smo već prvaci. To nam se više ne smije ponoviti. Naš plan je dobiti utakmicu, ali nismo favoriti u finalu”.

Poraz od Portugala

Francuska je u finalu Eura 2016. izgubila od Portugala 0-1 nakon produžetaka, s tim da su Portugalci već u 25. minuti ostali bez Cristiana Ronalda, koji je napustio teren zbog ozljede. Pobjednički pogodak za Portugal postigao je u 109. minuti Eder, malo poznati napadač Lillea, koji je na Euru 2016. tri puta ulazio u igru kao zamjena.

Mandžukić opasnost

A Hrvatska je u finale SP-a u Rusiji ušla pobijedivši Englesku sa 2-1, također u produžetku, a strijelac pobjedničkog pogotka bio je Mario Mandžukić, također u 109. minuti. Edera nije bilo u portugalskoj reprezentaciji na SP-u u Rusiji, dok Mandžukić igra u vrhunskoj formi.