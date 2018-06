Hrvatska protiv Islanda traži potvrdu ‘jedinice’ u skupini D

Igrala se 14. minuta susreta Hrvatska – Island u Rostovu na Donu kada je Marko Pjaca u jednom duelu ostavio Birkira Bjarnasona krvavog nosa.

Así quedó el mediocampista Birkir Bjarnason tras recibir un golpe de un jugador croata #ISL 0-0 #CRO#Rusia2018 📸 Reuters y AP pic.twitter.com/IXKrdCsLKp — CANCHA (@reformacancha) June 26, 2018

Laktom u nos

Nehotičan udarac laktom neodoljivo je podsjetio na stil ‘Vatrenog lakta’ Aljoše Asanovića, donio je Pjaci zasluženi žuti karton, a islandskog nogometaša uputio na liječničku pomoć nakon koje se vratio na travnjak.

Hrvatska u prvih 45 minuta nije uputila niti jedan udarac prema vratima suparničke momčadi, no i ovakav rezultat, ne bude li promjene do kraja ogleda, jamči joj osminu finala protiv drugoplasirane momčadi skupine C – Danske.