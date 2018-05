PJACA OTKRIO KAKO ĆE GA DALIĆ KORISTITI: Najveće iznenađenje na izbornikovom popisu bit će velika snaga Vatrenih na SP-u

Dalić je kazao da mu Pjaca treba, a Pjaca otkriva za što

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u više je navrata govorio da će na Svjetsko nogometno prvenstvo voditi igrače koji nastupaju u svojim klubovima. Istaknuo je važnost natjecanja i objasnio da Mundijal nije idealno takmičenje za formiranje mlađih nogometaša, da će se u Rusiji tražiti dobar rezultat i da mu zato trebaju oni najspremniji. Potom je pozvao Marka Pjacu.

Odlični krilni napadač, član torinskog Juventusa koji je na posudbi u Schalkeu uglavnom prosjedio drugi dio sezone, pomalo se stoga iznenađujuće našao na popisu putnika u Rusiju. Dalić je imao spremno objašnjenje.

Skromno bundesligaško iskustvo

“Nažalost Marko nije igrao dovoljno utakmica u Schalkeu koliko je očekivao, koliko je trebao. Niti ja niti on s tim nismo zadovoljni i sretni. To je igrač koji je specifičan, koji meni treba i kojeg ja jedva čekam da nam pomogne. On to može, on to zna i ja se nadam će on biti pravi na prvenstvu, da će odraditi pripreme s nama”, kazao je Dalić za Net.hr i sve začinio izjavom da je Pjaca ozljedu koja mu je karijeru unazadila i doživio igrajući za reprezentaciju pa mu se na ovako, na neki način, i pokazuje da Hrvatska za svoje igrače brine te da im je zahvalna.

Kako bilo, nakon ‘mršave’ sezone u kojoj je za bundesligaški klub odigrao tek sedam utakmica s prosjekom od 37 minute, pri čemu je zabio Hannoveru i Herthi, Pjaca je opet u krugu reprezentacije i željan igre za RTL najavljuje Svjetsko prvenstvo.

Pojedinačno smo jaki

“Puno razgovaram s izbornikom Dalićem. Rekao mi je da ću uglavnom igrati desno krilo, ali može i lijevo i u špici. Pojedinačno smo stvarno jaki, ako ćemo biti i kao cjelina…”, kaže Pjace pred kojim su pripreme za najvažniji turnir.

Igrat će Hrvatska na njemu protiv Nigerije, Argentine i Islanda, a Pjaca, koji ne želi razmišljati o tome u kojem će klubu igrati sljedeće sezone jer je fokusiran na izabranu vrstu, najavljuje prvi ogled:

“Nikad ne znaš što možeš očekivati od afričkih reprezentacija, ono što znamo je da su mladi i da će biti jako motivirani. Za nas je to možda i najteža utakmica u skupini.”