OVO BI GA MOGLO POSEBNO MOTIVIRATI PROTIV HRVATSKE: Bivši trener CSKA tvrdi, ruski igrač napravio transfer karijere

Gazzaev tvrdi da je sve dogovoreno sa Chelseajem

Bivši trener CSKA Moskve, Valeri Gazzaev, tvrdi da je Aleksandr Golovin, koji je dosad najviše povezivan s Juventusom, već potpisao ugovor sa Chelseajem. Izgleda da se veza između Golovina i Juventusa “ohladila”, a Gazzaev, koji je 2005. godine bio osvajač Kupa UEFA sa CSKA, vjeruje da je on već pristao prijeći u Bluese.

Veliki korak za Golovina

“Golovin će odlučiti što je najbolje za njega”, citirao je Gazzaeva Sport. “Koliko ja znam, on je već potpisao ugovor sa Chelseajem. Misli da je to dobar izbor za njega. Za njega je to velik korak, ali on je spreman za to.”, rekao je Gazzaev

Russian Media just confirmed that Alexsandr Golovin signed a personal contract with #Chelsea. #CFC https://t.co/ip1wYGZ8B7 — The Blues (@TheBlues___) July 6, 2018

Agent demantira

Međutim, nedugo nakon njegove izjave javio se Oleg Artemov, Golovinov agent koji je za ItaSportPress rekao: “Aleksandr još uvijek nije potpisao za nijedan klub. Pregovori su u tijeku, ali on je još uvijek igrač CSKA Moskve.”