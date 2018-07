OSJEČKA NAVIJAČICA KAKVU SVIJET NEMA: Kad ona bodri Vatrene pobjeda je zagarantirana: ‘Hrvatska! Ideeemo dalje!’

‘Iako ne vjerujem da će to svladati do današnje utakmice Hrvatska-Engleska, do nedjelje ćemo je naučiti da viče: Hrvatska je prvak svijeta’, kaže vlasnica simpatične papige iz Osijeka

Večeras će hrvatska reprezentacija u Moskvi imati neobičnu podršku iz Osijeka. U domu obitelji Rosso uz ukućane će za Vatrene navijati i papiga Sade koju su njezini vlasnici, supružnici Marinela i Mićo, naučili da krešti “Hrvatska! Idemo dalje!”.

“Jako je talentirana, i nas je iznenadila što je toliko brzo uz utakmice naučila navijati. Sada po cijele dane navija za Hrvatsku, a uz to govori i štošta drugo. Mene i supruga zove po imenu, svako nam jutro zaželi dobro jutro čim ustanemo, pita nas jesmo li dobro, zove upomoć, a kad netko uđe u kuću, pristojno kaže. “Dobar dan”. Svaku od naših pet doga zna poimence i zviždi za njima, zove ih, ma čudo jedno”, kazala je za Glas Slavonije Marinela Rosso.

Žele je naučiti još nečemu…

Osim što voli navijati za reprezentaciju Hrvatske, papiga koja je ime dobila po omiljenoj pjevačici svoje vlasnice, Sade Adu, voli i glazbu. Njezina vlasnica kaže da joj ostavljaju uključen radio kada je sama u kući pa je tako naučila mijenjati tonalitete, zviždati, dozivati… A do nedjelje je žele naučiti još nečemu.

“Iako ne vjerujem da će to svladati do današnje utakmice Hrvatska-Engleska, no do nedjelje ćemo je naučiti da viče: Hrvatska je prvak svijeta”, kazala je za Glas Slavoije vlasnica simpatične papige.