NIJE IM LAKO: Zahvaljujući Njemačkoj lukavoj taktici, Brazil neće dobiti priliku za osvetu. Morat će se ispucati na Meksiku!

Od početka prvenstva bavim se pitanjem može li Brazil osvojiti Svjetsko prvenstvo, ili barem, a njima moguće još i važnije – osvetiti se Njemačkoj za onaj poraz s prošlog prvenstva.

Znao sam da im se skupine međusobno križaju te da će se svakako susresti prije finala, a ovisno o plasmanu u skupini, moguće već danas u osmini finala. Razradio sam nekoliko mogućih scenarija, analizirao tu utakmicu od prije 4 godine, usporedio tadašnje i sadašnje igrače tih reprezentacija, njihove trenere i formu te došao do zaključka da bi brazilska osveta bilo itekako slatka. Njemačka se, međutim, spasila od toga tako što su, evo, lukavo ispali već u skupini, a Brazilu je preostalo jedino da svu tu svoju u četiri godine akumuliranu ljutnju ispucaju na Meksiku.

S obzirom na dosada prikazanu igru Brazila, a koja se sastoji od mnoštvo prilika, ali malo konkretne realizacije, te s obzirom na korektnu igru koju je Meksiko prezentirao u skupini – to nipošto neće biti lagano. Neymar će napokon morati početi zabijati više odlučujućih golova kao što je to do ozljede činio na proteklom prvenstvu, a manje glumatati kao što to ćini po Francuskoj ligi.

To je jedini način da se Brazil dočepa toga toliko željenog finala, a kojim bi se, eto, barem djelomično iskupili za onu na početku teksta spomenutu sramotu. U suprotnome, ni Meksiko neće uspjeti pobijediti pa će se za četiri godine morati iskupljivati i za to…

U drugoj današnjoj utakmici Belgija bi svakako mogla imati više žutih kartona od Japana koji samo na to igra, a zbog toga pravila je uostalom i kao prvi u povijesti svjetskih prvenstava na taj način prošao skupinu, ali relativno komotna belgijska pobjeda je poprilično izgledna. To će svakako dovesti do toga da će se još više i glasnije početi govoriti o njima kao najtalentiranijom reprezentacijom koja bi mogla osvojiti prvenstvo, ali oni će ponovno – kao na svakom dosadašnjem prvenstvu gdje ih se isto tako veličalo – podbaciti čim naiđu na prvog iole ozbiljnog protivnika. A, na njihovu nesreću, to će već biti u sljedećoj utakmici gdje ih čeka Brazil…

O tome, međutim, neki drugi put. Za sada bih još samo naveo, ovako za kraj, da je Japan i bez Vaha Halilhodžića koji ih je kvalificirao, napravio sjajan rezultat na prvenstvu. Pa i ta činjenica da su skupinu prošli zbog manje žutih kartona, svjedoči o njihovoj poštenoj igri… Osim igrača i tog novog trenera, svakako treba pohvaliti i njihove navijače koji bi nakon svake utakmice ostali duže na stadionu kako bi očistili tribine od smeća koje se tamo nakupilo. Civilizacijska razina koju mnogi od nas, jebatga, tek trebaju dostići. Sjajno su se Japanci predstavili svijetu i zbilja mi je žao što danas ispadaju od ovako napuhanih Belgijanaca. Volio bih, naime, da i njih poput onog smeća s tribina, uredno odstrane s prvenstva.