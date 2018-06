NEZAMJENJIVI VEZNJAK: Dok svi komentiraju što bi bio uspjeh na SP-u, on nudi odgovor oko kojeg se valja zamisliti

On nije jedan od onih koji bi se zadovoljili ‘tek’ prolaskom skupine, a na pitanje o tome je li prolazak iz grupe uspjeh uzvraća svojim – ‘bi li bio uspjeh da dođemo u četvrtfinale i ispadnemo u njemu od Perua?’

Hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se tijekom večeri u Zagrebu, a u ponedjeljak ujutro popuniti zrakoplov kojim će se otisnuti prema Rusiji gdje u subotu igraju svoju prvu utakmicu na tamošnjem Svjetskom prvenstvu.

Posljednji dio priprema okončan je porazom 0-2 od Brazila i pobjedom 2-1 protiv izabrane vrste Senegala. O dojmovima s posljednje utakmice igrane u Osijeku i ispitima koji slijede za nogometni portal Goal pričao je Milan Badelj.

Senegalci su odlična momčad

“Senegal? Tu trebamo sve uzeti u obzir, prvo poluvrijeme smo igrali na više od 30 stupnjeva, po suhom travnjaku s visokom travom, bilo je dosta teško ubrzati igru. Opet, bila je to prijateljska utakmica, Senegal je stajao dobro u bloku, nije to bilo jednostavno za probiti. I nismo uspjeli pronaći kvalitetna rješenja, pa smo postali nervozni i brzali s nekim dijagonalama kada to i nije trebalo.”

“Moramo biti svjesni da je Senegal odlična momčad, na neki način pričamo o reprezentaciji sličnih karakteristika kao ona Obala Bjelokosti od prije pet-šest godina. Da, to je afrička momčad, ali igrači im igraju u velikim klubovima; Gueye je ponajbolji veznjak Evertona, Mane jedan od najboljih napadača svijeta, a Koulibaly najbolji stoper Italije. Gledajući ih po linijama, oni imaju strašne igrače, pa je teško očekivati da će se takve reprezentacije ‘raspasti’ ako ih ne stavite pod određen pritisak.”

Na SP-u ćemo biti bolji

Badelj je siguran da u možemo očekivati Hrvatsku u još boljem izdanju na SP-u…

“Da, sada stiže prava stvar. Brazil i Senegal su za nas bile vrlo dobre provjere, ali pristup igrača je uvijek, hoćete ili nećete priznati, drugačiji u prijateljskim i natjecateljskim utakmicama. Drugačiji su to podražaji, drugačiji način motivacije i mentalne pripreme. Velika je to razlika, tako da od nas očekujem još bolje partije u Rusiji.”

U koju odlazak jedva čeka…

“Kada toliko težite nečemu, onda jedva čekate da to sve skupa počne. Sada smo u tom iščekivanju, osjećam pozitivnu tremu i laganu nervozu, ali nikako i strah. Znate kako je to? Ma kada vam je do nečega baš jako stalo, kada ste se toliko mučili i radili dvije godine da dođete do nečega, onda ne možete ostati imuni ili biti hladni kada to sve stigne. Svi smo se cijeli u te dvije godine dali za reprezentaciju, odradili puno treninga i utakmica, trpjeli sve i svašta, pa bi onda bilo glupo da nam sada za Svjetsko prvenstvo bude svejedno, zar ne?”

Nigerija, Argentina, Island…

Prvi suparnik je Nigerija.

“Mi u grupi imamo samo tri utakmice, tu je samo devet bodova, a prva nam utakmica u skupini gdje je još i Argentina nosi – trećinu bodova. Moram li i dalje nastaviti o tome koliko nam znači utakmica s Nigerijom?”

Slijedi Argentina.

“Jednostavno, moramo se nadati da će Messi imati najgori dan u godini, a da ćemo mi biti na pravoj razini i u jednom od naših najboljih izdanja. To je to. Kada Messi ima svoj najgori igrački dan u godini, onda je sve moguće, onda Roma prođe Barcelonu s pobjedom 3:0 u uzvratu. To je to, tu je sve jasno.”

Skupinu D Hrvatska zaključuje utakmicom protiv Islanda.

“Toliko mi je sada u glavi Nigerija, pa čak i Argentina iako o njoj ne smijem još razmišljati, da sada uopće ne razmišljam o Islandu. I to je ljudski, ne znači da ćemo ih podcijeniti, to nikako. Ali, gdje god se okrenem, s kime god pričam o Svjetskom prvenstvu najčešće su tema Argentina i Messi. Realno, drugačije je s Islandom igrati kod njih kući ili negdje drugdje, ali… Pa oni su dalje došli od nas na Europskom prvenstvu prije dvije godine, sada i u kvalifikacijama bili ispred nas, pa kako ćemo onda pričati o nekom podcjenjivanju. Svaka im čast, napravili su velike stvari, ali mi smo – bolja momčad.”

Jači nego na EP-u

Kazao je Badelj da nije jedan od onih koji bi se zadovoljili ‘tek’ prolaskom skupine već na pitanje o tome uzvraća svojim ‘bi li bio uspjeh da dođemo u četvrtfinale i ispadnemo u njemu od Perua?’. Najavljuje turnir korak po korak, a u usporedbi s kadrom koji sad putuje u Rusiju u odnosu na onog iz Francuske prije dvije godine s Eura kaže:

“Sada sigurno imamo veću širinu. Tada nismo imali Rebića koji je sada s pravom pretendent na početnu postavu, jako nam je bitan igrač koji može u svakom trenutku biti i čovjek odluke. Što tek reći o Kramariću koji se u dvije godine razvio u napadača koji je na pragu – svjetske klase? A i Luka Modrić ima dvije Lige prvaka više nego tada, haha. Ma Luka je i tada bio najbolji vezni igrača svijeta, danas je još bolji, a vjerujem da je i nakon tolikih klupskih uspjeha sada još gladniji pozitivnih reprezentativnih rezultata. A tu je i niz mladih igrača na koje se može uvijek računati.”