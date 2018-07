NEW YORK TIMES PIŠE O TEŠKOM PUTU ZLATKA DALIĆA DO FINALA SP-a: ‘U životu sam se za sve morao sam izboriti, počeo sam na dnu’

Brend Zlatka Dalića raste još više nakon što je Hrvatska pobijedila Englesku s 2-1 u Moskvi u srijedu.

Tijekom trenerskog puta Zlatka Dalića diljem Hrvatske, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uvjerenje u njegove sposobnosti nikad nije nestalo.

NAJVEĆE NOVINE NA SVIJETU POKLONILE SE HRVATIMA: Od ovih ćete se riječi naježiti; ‘Noge su im prestale raditi, tijela se slomila, ali…’

‘Počeo sam na samom dnu i za sve se morao sam izboriti’

“Znao sam reći: Dajte mi Barcelonu ili Real Madrid i osvojit ćemo naslove”, rekao je Dalić nakon pobjede nad Englezima. Takvo što se više ne čini nedostižnim, posebice ako u nedjelju Dalić osvoji najveću nogometnu nagradu. Ako njegov tim bude bolji od francuskog time Didiera Deschampsa, Hrvatska će postati svjetski prvak u nogometu, po prvi put, piše The New York Times. Osvajanje trofeja za Deschampsa nije ništa novo. Dok je i sam igrao, osvajao je titule u klubovima u Francuskoj, Italiji i Engleskoj, kao i na Svjetskom prvenstvu 1998. te 2000. na Europskom prvenstvu s Francuskom. Kao trener, vodio je Francusku u finale Eura 2016. godine, kada su na koncu izgubili od Portugala.

No 51-godišnji Dalić nema takvu priču. Prije nego što je počeo raditi kao trener u svojoj rodnoj Hrvatskoj, njegova je karijera bila prilično nezamjetna. “U životu sam uvijek išao težim putem, za sve sam se morao izboriti sam. Počeo sam na samom dnu”, rekao je Dalić. Njegov je uspon zahtijevao skok u nepoznato i selidbu na Bliski istok 2010. godine. “Nisam htio ostati u Hrvatskoj i biti osrednji trener i živjeti od dijeljenja brošura. Otišao sam u inozemstvo, gdje god je bilo moguće pronaći posao”, ispričao je Dalić. Naposlijetku je otišao u Al-Hilal, gdje je osvojio Saudijski kup, a potom je stigao do finala Azijske Champions lige s Al-Ainom.

URNEBESNO: Nismo u očaj bacili samo Engleze, tužno je čitati koga za poraz krivi ugledni New Yorker!

‘Bio je to težak put, ali vjerovao sam u sebe’

“Ne možemo to zanemariti, to su velika natjecanja. To mi je dalo veliko iskustvo. Bio je to težak put, no vjerovao sam u sebe. Kad su me zvali iz Hrvatske, nisam imao nimalo sumnji u to”, rekao je. Poziv koji je za Dalića značio kraj sedmogodišnjeg nomadskog putovanja stigao je prošle godine, kad je Hrvatskoj bila ostala još jedna utakmica do spasonosnih kvalifikacija. “Dalić je vrlo posvećen nogometu pa smo mu dali šansu”, rekao je predsjednik HNS-a Davor Šuker. Dalić je Hrvatsku vodio na doigravanje za Svjetsko prvenstvo, gdje su u dvije utakmice pobijedili Ukrajinu. Sada je svoju zemlju poveo dalje nego ikad prije, čime je nadmašio i Šukerovo polufinale 1998. godine.

Brend Zlatka Dalića raste još više nakon što je Hrvatska pobijedila Englesku s 2-1 u Moskvi u srijedu. “Trener je stvorio posebnu atmosferu. Zna točno kako komunicirati s igračima i čini to na jedinstven način”, rekao je reprezentativac Dejan Lovren. Dalić je uživao i u interakciji s medijima u četvrtak, na stadionu na kojem će Hrvatska u nedjelju igrati najvažniju utakmicu ikad. Ambiciozni je trener tada rekao: “Ništa mi nije dano na tanjuru, za razliku od nekih trenera u Europi, koji su posao vođenja nekog velikog kluba dobili samo zbog njihovih imena dok su bili igrači”, zaključio je Dalić, prenosi New York Times.