NEVJEROJATNO PRIZNANJE ZLATKA DALIĆA: Pa zar je to moguće!? Izbornik otkriva istinu koja će vas u potpunosti šokirati!

Iza Dalića nije mirno razdoblje

Posljednjih dana puno se priča i piše o mogućem odlasku izbornika hrvatske nogometne reprezentacije s mjesta s kojeg je doveo Vatrene do najvećeg rezultata u povijesti hrvatskog nogometa.

Ona fantastična bronca iz 1998. godine koju su iskovali izbornik Miroslav Blažević, čvrsta obrana, nadahnuti vezni red i strijelac Davor Šuker od ove će se godine smatrati drugim najboljim rezultatom nacionalne momčadi.

Euforija popušta

Zlatko Dalić oslonio se na poniznost ali samo u izjavama, kompaktnost u momčadi čiji su pojedinci, a vidjelo se to i tijekom slavlja, disali jedni za druge, genijalnost kapetana Luke Modrića, duh, borbu i timski rad i sve to dovelo je Vatrene do drugog mjesta na ruskom Mundijalu.

DALIĆ OTVORENO: Vođa Vatrenih pričao o klupi BiH, o tome koliko je šansi dao Kaliniću i odgovorio na upit o mogućem odlasku

Sad kad je to gotovo, kad je euforija splasnula, malo je onih koji razmišljaju o tome da Dalić ima ugovor kojim je vezan za Hrvatski nogometni savez do 2020. godine, više onih koji čuju i čitaju da ga bogatiji snube milijunima. Ali, čini se, nisu pozivi drugih jedino što Daliću remeti san…

U razgovoru za sutrašnje izdanje 24sata Dalić je priznao da iza njega baš i nije mirno razdoblje. Dapače. Tekst pod naslovom ‘Sve su radili da odem…’ izdvaja neke nevjerojatne misli izbornika kojeg slavi veći dio Hrvatske i koji je zajedno s igračima na ulice izvukao i na pljesak natjerao više stotina tisuća ljudi.

Nevjerojatno što se događalo

Priznaje Dalić da mu poraz u finalu teško pada, kaže da to nikad neće preboljeti, ali puno jače odzvanjaju njegove riječi:

“Ljudi oko Šukera su me smjenjivali telefonom, zvali su i igrače…”

THOMPSON O DOČEKU: ‘Zvali su me Dalić i Modrić, a pjevao bih i Čavoglave da to traže od mene’

Osvrnuo se Dalić i na proslavu na Trgu bana Jelačića na koju je stigao i pjevač Marko Perković Thompson o čemu su pisali i strani mediji čudeći se što ‘fašistički roker‘, kako su ga opisali, radi na proslavi svjetskog srebra. Pjevač je priznao da su ga na proslavu zvali Dalić i Luka Modrić, izbornik taj poziv brani…

Trenutak za odlazak

Također, vrlo slične Dalićeve riječi donosi i Večernji list u sutrašnjem izdanju za koji izbornik priznaje da su ga ‘neki pokušali smijeniti nakon poraza od Perua’ na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama te da su se po tom pitanju konzultirali s igračima.

“Srećom bilo je tamo pametnih ljudi koji su to zaustavili”, podsjeća.

Kazao je i ovo:

“Sada je idealan trenutak da odem! Odluku sam donio još poslije Amerike, sa svojom obitelji, i ta odluka je u meni. Ali, dolaskom u Zagreb, kada sam vidio onaj doček, tu svoju odluku moram preispitati. Zbog tih običnih ljudi, koji su mi najvažniji, zbog tih emocija… Pitam se: imam li ja sada pravo te ljude iznevjeriti?”