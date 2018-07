NET.HR EKSKLUZIVNO DOZNAJE: Dalić na velikim mukama, ključni prvotimac Vatrenih neće igrati sutra protiv Engleza!

Ozljeda lijevog koljena izbacila ga je iz utakmice protiv Rusije, vrlo vjerojatno i iz nadolazeće protiv Engleza

Desni bek hrvatske nogometne reprezentacije Šime Vrsaljko u ovom je trenutku najveća briga izbornika Zlatka Dalića. Ne zbog svoje igre, igrač madridskog Atletica nezamjenjiv je dio udarne postave Vatrenih, već zbog ozljede koja ga je izbacila iz utakmice protiv Rusije u četvrtfinalu SP-a. Ekskluzivno doznajemo iz izvora bliskih reprezentaciji, ozljeda je takve prirode da će Vrsaljko gotovo sigurno propustiti polufinale Svjetskog prvenstva. Ipak, napominjemo, službenu potvrdu nismo dobili od stručnog štaba ni liječnika te će se na nju morati pričekati očitovanje liječničke službe reprezentacije.

Loša vijest, srećom, sadrži i dobru.

Nije sve izgubljeno

Problematični stražnji ligament lijevog koljena nije puknut već nategnut, no i to je dovoljan razlog da se Vrsaljkovo zdravlje na stavlja na kocku unatoč njegovoj spremnosti da se on sam stavi na raspolaganje za ono što bi zbog veličine uloga trebala biti utakmicama generacije.

Ohrabrujuće zvuči i informacija da za Vrsaljka turnir u Rusiji nije završen. Neovisno o ishodu utakmice protiv Engleske pred Vatrenima je dvoboj koji će biti odigran i nadolazećeg vikenda. Hoće li to biti subotnje hvatanje bronce ili nedjeljni pokušaj zasjedanja na svjetski tron znat će se u srijedu, a postoje dobri izgledi da pouzdani bek u vikend-ogledu nastupi.

Vrsaljko je u hodu Hrvatske do polufinala SP-a bio standardni član udarne postave Vatrenih. Odigrao je susrete protiv Nigerije, Argentine i Danske u punoj minutaži, ogled protiv Rusije do ozljede u 97. minuti, a propustio tek dvoboj s Islandom kada je izbornik Zlatko Dalić na teren poslao igrače koji do tada nisu skupljali previše minuta budući da je osmina finala već bila osigurana.

