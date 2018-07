NEKOĆ NAJBOLJI NA SVIJETU SE POKLONIO MODRIĆU: ‘Vjerujte mi, nogomet nije lako igrati. Kad Luka igra – to izgleda kao ples’

Bivši svjetski prvak i osvajač Lige prvaka iznimno cijeni Luku Modrića

Kaka, nekoć izvrsni playmaker brazilske nogometne reprezentacije, Milana i Reala Madrida, nogometaš koji je 2007. godine proglašen najboljim na svijetu, divi se načinu na koji kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić igra igru za koju on tvrdi da ju nije niti malo lako igrati.

Modrić je sigurno jedan od najboljih nogometaša na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu i bude li turnir hrvatska reprezentacije završila na trijumfalan način malo će tko ostati u čudu proglasi li struka 32-godišnjaka najboljim nogometašem svijeta. Kaka, koji je jednu sezonu dijelio svlačionicu s hrvatskim maestrom, kaže da to ne bi trebalo nikoga čuditi.

Njemu je to prirodno

“Luka nam pokazuje kako je lako igrati. Vjerujte mi, nogomet je teško igrati. A igrati na Svjetskom prvenstvu je još teže. On to radi kao da je sasvim prirodno. Za njega je to poput plesa”, prenosi Four Four Two riječi svjetskog prvaka iz 2002., a on dodaje i ovo:

“On je na najvišoj razini i nevjerojatan je. Četiri Lige prvaka i finale Svjetskog prvenstva s momčadi kojoj je kapetan. Lijepo je to i on to zaslužuje jer je krasan dečko, uvijek skroman. Čestitam mu.”