NAKON OVOGA, VOLJET ĆETE GA JOŠ VIŠE: Bivši suigrač otkrio što je Rebić napravio za svoje rodno mjesto

Lovro Šindik, koji je s Rebićem igrao u mladoj reprezentaciji otkrio je veliki potez Ante Rebića.

Ante Rebić, porijeklom iz sela u blizini Splita koje broji svega 500-injak stanovnika, ostvario je veliku karijeru no nikada nije zaboravio svoje korijene. Počeo je u lokalnim niželigašima i kao dijete igrao u NK Vinjanima pa u Imotskom… da bi sa 16 godina otišao u RNK Split.

Već tada je njegov talent zapeo za oko pa je igrao i za mlađu reprezentaciju. Sa 19 godina već ga je tražila talijanska Fiorentina koja je Splitu za mladog napadača platila 7 milijuna eura.

Danas bi Rebića mnogi klubovi htjeli u svojim redovima.

No usprkos tome, on nikada nije zaboravio svoje korijene. Kako je za austrijski list Heute otkrio njegov prijatelj i suigrač iz iz mlade reprezentacije Lovro Šindik, Rebić je pokazao svoje veliko srce i izvan terena, i to u tišini…

“U svom rodnom selu svima je otplatio kredite”, rekao je Šindik.