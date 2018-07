NAJVEĆI SVJETSKI MEDIJI I DALJE SE DIVE VATRENIMA: ‘Uspjeh nacije koja je jedva preživjela sada je jedna od najljepših priča u povijesti’

Ugledni američki magazin Atlantic piše o Vatrenima

Nakon pobjede hrvatske nogometne reprezentacije na polufinalnoj utakmici protiv Engleske te uoči finalne utakmice koju će u nedjelju igrati protiv Francuske, svjetski mediji ne prestaju hvaliti uspjeh naše male zemlje.

‘Moramo se pokloniti hrvatskoj zasluženoj pobjedi’

Ugledni američki magazin The Atlantic je, osvrćući se na utakmicu koju je hrvatska reprezentacija igrala protiv Engleske, napisao kako su Englezi time spojili svoje dvije tradicije: nogomet i ironiju. Ističu da je sudbina engleskog nogometa bila svima predvidljiva, osim njima samima te da su si, zaluđeni svojim trijumfom na Svjetskom prvenstvu 1966., postavili visoku ljestvicu očekivanja koju nikad ne bi mogli doseći, a i nisu.

“Kako su se Englezi uljuljali u potpuni zanos, bilo je neizbježno da će ih ponovno stići kazna jer su si dopustili takvu pretjeranu samouvjerenost. Do poluvremena utakmice polufinala, su vodili, igrali brzo i dominirali. Svaki udarac iz kuta ili slobodni udarac činio se pametnom shemom, osmišljenom za izazivanje panike među hrvatskim igračima. I bilo je razloga vjerovati da je Hrvatska, nakon dvije uzastopne utakmice koju je završila tek nakon kaznenih udaraca, bila bez energije koja bi bila poticaj za povratak. Stoga se moramo pokloniti hrvatskoj zasluženoj pobjedi”, piše The Atlantic.

Hrvatsku opisuju kao zemlju toliko malu da u SAD-u živi gotovo četiri puta više migranata bez dokumenata nego što Hrvatska ukupno ima stanovnika. Ističu da, kada bi se Philadelphia odlučila odvojiti i postati svoja država, imala bi sama više stanovništva od cijele Hrvatske.

“Gledajući povijesno, Svjetsko prvenstvo u nogometu je kartel u vlasništvu male šačice velikih industrijskih zemalja, a sada bi mala Hrvatska mogla tu tradiciju prekinuti.”

‘Uživam gledati uspjeh nacije koja je jedva uspjela preživjeti’

Kolumnist Atlantica opisuje i povijest Hrvatske, u kojoj je, kaže, nogomet uvijek bio dio. Prisjeća se utakmice u Zagrebu u proljeće 1990., koja je završila velikim neredima i desecima teških ozljeda kada su huligani iz srpskog kluba Crvena zvezda krenuli sa svojeg dijela stadiona prema hrvatskim navijačima skandirajući ‘Zagreb je srpski’.

“Ta je utakmica pokrenula niz događaja koji su završili pobjedom nad Engleskom u ovom polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva.”

Zanimljivim smatra i to što se rat na Balkanu i dan danas provlači kroz nogomet, pa tako kao primjer navodi švicarski tim u kojem su brojne izbjeglice s ovih prostora, poput Kosovara koji su zbog nacionalističkih gesta zaradili opomenu i kaznu Fife. U hrvatskoj reprezentaciji kao primjer navodi Luku Modrića i Marija Mandžukića, koji su također bili izbjeglice.

“No ovu pobjedu nema razloga pripisati tom iskustvu. Kao neutralni promatrač, uživam gledati neočekivan, polagani marš Hrvatske kroz turnir i njen uspjeh koji je kao priča o naciji koja je jedva uspjela preživjeti. Dugo prije nego što je Engleska uspjela pobjeći od svog prokletstva visokih očekivanja, to je bila samo hrpa djece koja je bježala od bombi, a nisu imali puno razloga zamišljati svoj uspjeh. To što su sada zaradili mjesto u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, unatoč svojoj veličini i nedavnoj prošlosti, jedna je od najljepših priča u povijesti nogometa”, piše Franklin Foer za The Atlantic.