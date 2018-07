Luka Modrić promašio je jedanaesterac pri završetku drugog produžetka utakmice

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije uputio je loptu prema Anti Rebiću na način na koji to samo on zna, lopta je to bila koja je u šansu za pogodak, možda i četvrtfinale Svjetskog prvenstva gurnula njegova suigrača, dodavanje koje je bilo vrijedno pljeska.

UŽIVO: HRVATSKA – DANSKA 1-1; Dramatična utakmica istine ove generacije u Nižnjem Novgorodu, Modrić promašio penal za pobjedu

Rebić nije uspio puknuti loptu, srušen je, pokazana je bijela točka. Euforija koja je vladala samo koju sekundu ranije pretvorila se u strah nakon što je Kasper Schmeichel obranio (ne baš dobar) pokušaj Modrića da poentira s jedanaest metara.