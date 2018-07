MIRO PAR NAJAVLJUJE DVOBOJ S DANCIMA: ‘Opet ćemo napuniti mrežu jednom Schmeichelu i idemo u četvrtfinale!’

Net.hr-ov kolumnist prognozira, naravno, pobjedu Hrvatske

Znam da nije popularno reći, ali već dugo to držim u sebi i baš me muči. Žao mi je, ali sad je, evo, došao trenutak da to javno iznesem i napokon se oslobodim akumuliranog pritiska: nikada, naime, nisam vidio ništa gluplje od one ‘pametne klupe’!

Nisam neki hejter i netko koga smeta tuđi uspjeh. Baš naprotiv. Raduje me i pokušavam mu se prišabaniti ne bi li se i ja nekako ogrebao. Drago mi je da je taj mali uspio te da prodaje klupe po cijelom svijetu kako kaže, ali hej, ljudi, što vam je? Jeste li pri sebi?

Nit je klupa, nit je pametna!

Klupa nije jer je neviđeno neudobna, ne možeš se nasloniti i preniska je. Svaka ona drvena klupa na koju smo naviknuli, bolja je od nje. Ona solarna ploča gore, koja služi za sjedenje, već nakon mjesec dana bude toliko prljava da ne znaš je li pametna kanta za smeće ili klupa. O tome koliko se užari za vrijeme sunčanog dana nema smisla ni raspravljat. Jednostavno to treba iskusiti…

A pametna, to nije pogotovo. Koliko sam uspio shvatiti njene dvije glavne karakteristike su da možeš napuniti mobitel i wifi (ispravite me ako griješim u komentarima na članak kao što to i inače vrijedno činite), a puniti mobitel ne možeš ako nemaš punjač sa sobom.

Da imam punjač, jebo te Steve Jobs, ne bi mi mobitel bio prazan

Sjeo biH u kafić i uključio ga u šteker za koji nitko ne tvrdi da je nešto posebno pametan. Pametniji od te klupe je svaki onaj sponzorski štand u fast foodovima koji ima sve moguće punjače za mobitel.

Wifi isto tako svugdje postoji, od onog u kafićima do gradskog, a i mobilni internet, složiti ćete se, nije neki nedostižan luksuz. Ima li ta klupa još nešto za ponuditi? Je li itko od vas, koji ovo čitate i osuđujete autora, ikada sjeo na tu klupu i iskoristio neku od njezinih dobrobiti? Koju i, ako dopuštate, zašto?

MIRO PAR: Veliki Žuti je genijalac, ali jedna me stvar kod njega jako smeta. Kako mu to već netko nije rekao…

SPEKTAKULARNE PROGNOZE KOLUMNISTA NET.HR-A: Miro Par pogodio sve dosadašnje rezultate na Svjetskom

Možda je klupa čisto sranje

Gledao sam tog malog i u onoj emisiji koja se pompozno najavljivala kao hrvatska verzija trumpovog ‘Pripravnika’ i tamo je imao neki još gluplji proizvod. Cijelu jeftino produciranu emisiju, a koja je ipak bila jedna od boljih na TV-u te ovim putem izražavam žaljenje što nema još sezona, hodao je s nekim ogromnim kockama za sjedenje koje su uz ova svojstva njegove klupe još i svijetlila.

Ok, priznajem, klupa je spram toga pametna, ali u čemu je još stvar oko toga? Možda sam samo ja glup, neće bit prvi put da se situacija razvije u tom smjeru, ali možda je i klupa, zapravo, čisto sranje. Zbilja ne znam.

Hrvatska klupa je pametna

Ono, međutim, što znam sa stopostotnom sigurnošću je to da je jedina zbilja pametna klupa na svijetu, ili barem na ovom Svjetskom prvenstvu, ona Hrvatske nogometne reprezentacije. Otkako je do tada široj javnosti relativno nepoznati Zlatku Dalić zasjeo na istu, stvari su se nekako savršeno posložile. Modrić je odjedanput zbilja postao ono što se često znalo spominjati, ali rijetko vidjeti izvan Madrida – pravi kapetan i najbolji vezni igrač na svijetu.

Kramarić se našao u početnoj postavi, neposlušni Kalinić na povratnom letu za Split, a krila su nam napokon najbolja na svijetu. Brozović više nije lud i nepredvidiv, već je brz, discipliniran i k’o na pikadu precizan. Ekipa je, primijetili ste, ujedinjena, svi igraju kao jedan, a obrana je nepropusna i funkcionira tako savršeno da ni protivnički igrači koji si utvaraju da su najbolji u povijesti, ne mogu stvoriti niti jednu jedinu prigodu.

Nedostajao je samo Dalić

Sve je to, jasno, tako moglo biti i ranije. Na svim dosadašnjim prvenstvima na kojima je ova generacija nastupala, a bilo ih je podosta. Nedostajao je, doduše, samo Zlatko Dalić. Još od Ćire Blaževića nismo imali tako inteligentnog trenera koji daje savršene izjave za medije, bez neke patetike i pretjerane euforije, povlači odlučne i logične izborničke poteze, nikoga ne nervira kao skoro svi njegovi prethodnici.

Čačić i Kovač pogotovo! Ono što je veliki odraz te pameti naše izborničke klupe, da podcrtam to još jedanput ovako pred kraj, to je balans u reprezentaciji, raznolikost rješenja u napadu, zajedništvo i, zasigurno najvažnije od svega, činjenica da igrači napokon uživaju igrajući za reprezentaciju. A time, evo, i navijači gledajući…

Prava pametna klupa

Spojite stoga svoje džepne telefone na one na početku teksta spomenute klupe iz Solina ako imate punjač, sjednite na njih ako nisu preprljave ili prevruće, te ukoliko su dovoljno napunjene da imaju struju i da im internet veza funkcionira približno dobro kao ova gradska svugdje dostupna, ona od obližnjeg kafića ili tog vašeg mobitela kojeg držite u ruci – i pogledajte što je prava ‘pametna klupa’ u današnjoj pobjedi protiv Danske!

Idemo u četvrtfinale

Eh, da, skoro sam zaboravio: danas igraju i Španjolci koji su se pet minuta prije prvenstva odlučili na promjenu na vlastitoj klupi (ni malo pametno!), protiv domaćina prvenstva, ali koga briga za to…Opet ćemo napuniti mrežu jednom Schmeichelu i idemo u četvrtfinale Svjetskog prvenstva!

Neka pati koga naša “pametna klupa” smeta…