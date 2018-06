MIRO PAR JE SASVIM UVJEREN: Slobodno se zadužite kako bi uložili na pobjedu Brazila. Na kraju ćete dvostruko slaviti

Znate one isprintane papire zalijepljene na rasvjetni stup na autobusnoj stanici, a preko kojega se reklamira stanoviti gospodin koji vam je spreman bez ikakvih jamstava posuditi određenu svotu gotovine? Ili, recimo, one brze kredite koje vam preko interneta odobravaju u roku dok ste rekli “kamata od 900%”?

Ima onaj neki tip iz Zagrebačke Dubrave, sigurno ga znate, ili barem jednog takvog jer ih zapravo ima više, a kojemu se možete obratiti za određenu novčanu posudbu…

Kuća vam, moguće, još uvijek nema nikakve terete ili ste, štajaznam, nedavno otplatili hipoteku pa je vrijeme za novu? Imate novac koji ste stavljali sa strane kako bi djetetu platili školovanje vani, skupljate za vikendicu ili ste, evo, oročili nešto novca za crne dane?

Preokrenite kuću i stavite sve na Brazil

Ma, poštovani čitatelju ovih nogometnih prognoza zasnovanih na čistom impresionizmu i nešto malo iskustvu igranja i gledanja nogometa, ako imate i kunu koja vam je zapala između jastuka na kauču – preokrenute cijelu kuću naglavačke da dođete do nje i uložite na današnju pobjedu Brazila protiv Srbije…

Zovite tog gospodina koji se reklamira na rasvjetnom stupu, spojite se na internet i dajte bilo kome sve svoje osobne podatke, sjednite na jedanaestku i odite u Dubravu do tog tipa da vam posudi lovu i, sve to stavite na sramotan poraz Srbije u današnjoj utakmici.

Dijete vam, ako ćete biti iskreni sami prema sebi, i nije za neke velike škole. Taj novac će biti mnogo bolje uložen ako ga večeras stavite na Brazil. Zadužite se dodatno i povucite oročeni novac, sve što imate – pišem vam ovo pod punom kaznenom odgovornosti – stavite na Brazil. Na kraju ćete, jasno je, dvostruko slaviti…

Meksički seks skandal

Poprilično dobro su i Meksikanci proslavili odlazak na prvenstvo. Kako je izvjestila agencija France Presse pozivajući se na meksičke medije, devet meksičkih nogometnih reprezentativaca, koji nastupaju na SP-u u Rusiji, uhvaćeno je u oproštajnoj zabavi pred odlazak na u društvu tridesetak prostitutki. A to, uzgred kazano, nije prvi ovakav slučaj u koji su upleteni meksički reprezentativaci.

U rujnu 2010. meksički su nogometaši organizirali sličnu zabavu nakon utakmice u Monterreyju, a sudionici su nakon toga kažnjeni novčanom kaznom dok su Efrain Juarez i Carlos Vela suspendirani na šest mjeseci. U lipnju 2011. su meksički nogometaši uoči puta u na Copa America u Argentinu imali zabavu s prostitutkama u Quitu u Ekvadoru, a kažnjeni su također novčano i suspenzijama.

Ova devetorica neće biti kažnjena jer su to – kako je pojasnio njihov izbornik – učinili za vrijeme svog slobodnog dana i nisu zbog toga propustili niti jedan trening. Osobno smatram da im je to čak i dobro došlo te skinulo malo pritiska s leđa i opustilo ih, a to im je, znajući da su jedna od najagresivnijih i prljavijih reprezentacija, bilo svakako prijekopotrebno.

Možda onda, pomislio sam, i ne dobiju dva crvena kartona danas protiv Švedske, a što uopće ne bi bilo čudno, ali ono što bi mogli dobiti, to su tri boda s kojima bi mogli biti podjednako sretni kao što su to prije početka prvenstva bili s njih trideset u bazenu…

Za ostale dvije utakmice svi znaju pobjednika

U preostale dvije današnje utakmice, da spomenem i njih iako ne morate na Net.hr-u voditi rubriku sa savjetima za klađanje kako bi ste znali pobjednike, susreću se Južna Koreja i Njemačka te Švicarska i Kostarika.

Teško da postoje dvije manje zanimljive utakmice za gledati, ali s obzirom da sam protekle četiri godine sa suprugom gledao sve gluposti koje je ona željela: Big Brother, Voice, Hrvatska traži zvijezdu, polufinala Eurosonga, Shoping kraljicu pa čak i one debele koji nastoje smrašavjeti – samo kako bih joj donekle vratio za sve to – nema te sile na svijetu koja će me držati podalje od daljinskog i malog ekrana kada Koreanci, a onda u snimci i Kostarikanci, istrče na zeleni travnjak…

Siguran sam da će supruga podjednako uživati kao što sam to ja činio posljednjih godina.