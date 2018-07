MIRO PAR: Hrvatska ima svih ‘7 faktora uspjeha’ za koje Ćiro Blažević tvrdi da su neophodni kako bi se uspjelo. Zato ćemo biti prvaci svijeta!

-U današnje vrijeme više nije dovoljno posjedovati samo talent…-

Nakon što je Ćiro Blažević 2014.g. u Zadru zaključio svoju posljednju trenersku epizodu jedne iznimno bogate karijere, započeo je novu kao – pazite ovo – motivacijski govornik. Našao sam se jučer s njim u našem omiljenom okupljalištu ‘Charliju’ u Gajevoj, kućni broj 4, kako bi malo prokomentirali utakmice dosadašnjeg dijela prvenstva, te kako bi porazgovarali o tim njegovim motivacijskim govorima i eventualnoj mogućnosti da putem video linka jedno održi i našim igračima prije Rusije.

“Svi mi imamo svoje iskristalizirano mišljenje kako doći do uspjeha…”, kaže mi Ćiro ono što tijekom svojih predavanja, a koje drži u nekim od najvećih svjetskih i domaćih kompanija poput HEP-a i Coca-Cole te na raznim doktorskim, ali i drugim strukovnim simpozijima, i brzo dodaje,”no ako si mislio da ti je talent dovoljan – varaš se!”

Nužnih sedam faktora

“U današnje vrijeme više nije dovoljno posjedovati samo talent, već je za uspjeh potrebno imati sedam faktora!”, poentira Ćiro snažno.

Ideja za model sedam faktora uspjeha nastala je kao rezultat bogatog iskustva ‘Trenera svih trenera’ s preko 55 godina nogometnog staža tijekom kojeg je zapamćen kao sjajan lider, veliki motivator i psiholog. Formula je uistinu složena i izuzetno zahtjevna te ako izostane samo jedan faktor gotovo je sigurno da će svatko od nas kompromitirati svoju karijeru na putu afirmacije. Svi teže tome da naprave karijeru s afirmacijom, reputacijom, renomeom – kaže Ćiro – ali rijetki su oni koji su shvatili da je to posao permanentnog potvrđivanja.

Svih sedam faktora za uspjeh, a za koje Ćiro Blažević daje živopisne i duhovite primjere iz vlastitog života i karijere, vrijede bezbeli i za sve ostale društvene i poslovne sfere, a Hrvatska reprezentacija na ovom prvenstvu u Rusiji – uvjerava me Ćiro – posjeduje ih sve! Zato će, kaže, i osvojiti Svjetsko prvenstvo…

Čitateljima Net.hr-a, uz dopuštenje Ćire Blaževića koji je veliki prijatelj ovog portala i redovito ga prati, donosim tih 7 faktora u kontekstu naše reprezentacije – budućeg prvaka svijeta!

1. TALENT

‘Moja me majka spremala za svećenika. Otišao sam u sjemenište, ali kada me časna oblačila shvatio sam da to nije za mene. Otišao sam kući i rekao majci da sam se zaljubio u časnu sestru i tu je bio kraj mog svećenićkog puta. Želim reći da moraš biti talent za neke stvari i da se to ne može nametnuti’

Ante Rebić, Luka Modrić i Rakitić svakako posjeduju nogometni talent. A nije, uzgred kazano, ni Mandžukić rođen da bude svećenik…

2. MOTIV

‘Moraš imati glad za uspjehom i afirmacijom. Ja sam u nogomet ušao jer sam htio impresionirati žene koje su ludovale za nogometašima. To me vodilo u početnim godinama karijere. Drugi motiv je lova, treći lova, a četvrti opet lova. Ako je nema, nema niti Ćire. Nigdje ne idem ako me ne plate i po tom sam pitanju neumoljiv. Prije sam skupljao reference, sada to naplaćujem’

Ova generacija ima itekakav motiv da napravi velik rezultat. Osim što im je posljednje prvenstvo na kojemu u ovakvom sastavu nastupaju i, toga što se, eto, imaju za puno toga iskupiti, a ono u Beču pogotovo, dodatno ih motivira i sve ovo što se našem kapetanu i Dejan Lovrenu događa u Hrvatskoj. Od pravosuđa, preko dijela medija, pa do šaćice huligana…

3. KARAKTER

“Šta ti znači motiv, ako nemaš karakter. Danas u nogometu kao okrutnom sportu, ako nemaš karakter da se nametneš, da istrpiš, nećeš uspjeti. Isto je i u drugim društvenim, ali i poslovnim sferama.”

Zlatko Dalić je karakteran čovjek, Luka Modrić je kapetan s karakterom, Lovren, Vida i Mandžo isto, a Pago je sok s karakterom. Ono što, međutim, ovu reprezentaciju najviše krasi, to je – momčadski karakter! A, on je bio jasno vidljiv u svim utakmicama na ovom prvenstvu. Protiv Danske i Rusije pogotovo!

4. INTELIGENCIJA

‘U nogometu je potreban posebna vrst inteligencije, tzv. instinktivna inteligencija. Primjerice, Davor Šuker je ima u izobilju i zato je bio takav napadač. A opet, valjda zbog toga je zakinut za onu drugu vrstu inteligencije’

Svi su profesori doktori!

5. RAD

‘Šta će ti talent ako si uvjeren da ti je on dovoljan. Radi sine, ali radi s pravim ljudima koji znaju svoj posao. Iskreno, ako te ne vodi znalac nego probisvijet onda ćeš više naučiti dok ležiš u krevetu nego na treningu.’

Promatrajući ovu generaciju i sve trenere koji su ih do sada trenirali, da se poslužim ovim Ćirinim primjerom, bilo bi im bolje da su ležali u krevetu. Lovren je to čak jedno prvenstvo i učinio. Sada kada ih vodi pravi čovjek, shvatili su, vrijeme je za rad. I, kao što vidimo, itekako dobro rade.

6. AMBIJENT

‘Ako nećeš ginuti na terenu za svoje suigrače, onda nisi dio čopora i postaješ slaba karika. Trebaš ga korigirati i hrabriti jer na taj način stvaraš ambijent za igru. U šest godina koliko sam vodio Hrvatsku, stvorio sam takvu atmosferu da su mi igrači ginuli jedno za drugo.’

Za dobru atmosferu unutar reprezentacije zaslužna je ponajviše negativna atmosfera koja se prije prvenstva stvorila oko nje. Slično je bilo i ’98. godine. To nužno dovodi do jačanja unutar iste i boljeg povezivanja igrača. Ambijentu nije naštetilo ni to što donedavni dopredsjednik Saveza, savjetnik, ili što god da je bio, ne smije putovati u Rusiju…

7. SREĆA

‘Sve što sam nabrojao pada u vodu ako nemaš faktor sreće. Evo, Zoran Mamić je imao u svom bratu koji mu čuva leđa. Špaco nije imao sreće u Hajduku jer su ga budale izbacile s klupe. Čačić? I on ima sreće jer su ga izabrali na to mjesto, ali ne vidim ga da stoji ispred tih veličina i zapovijeda im. A uvijek je bolje biti lav na čelu kolone miševa nego miš na čelu kolone lavova.’

Jeste gledali utakmicu s Danskom? Ili barem drugi Modrićev jedanaesterac? Ili, štajaznam, s Rusijom? Ooet Modrićev penal? Što da vam onda još pričam o sreći… Ždrijeb neću ni spominjati.

Prije nego što smo se rastali i svatko pošao svojim putem, Ćiro je podmirio naš račun, ali i par računa sa susjednih stolova, fotografirao se sa skupinom mladih djevojaka koja je tuda prošla i prepoznala ga, te ispričao kako su ljudi ’98. mislili da je lud kada je samouvjereno najavljivao pohod na prvo mjesto. Na Jelačić Platzu su, kaže, ljudi razvaljivali vrata tramvaja kada bi ga vidjeli samo kako bi mu dobacili da nije normalan, pa smo, eto, vidjeli što se kasnije dogodilo.

Ne znam zašto bi onda netko još uvijek sumnjao u to da osvajamo ovo prvenstvo kada Ćiro Blažević tvrdi da imamo svih ‘7 faktora’ koji su potrebni za ostvarivanje velikog uspjeha. S posebnim naglaskom na ovaj sedmi, a koji nam je, jebatga, u polufinalu prije 20 godina izostao…