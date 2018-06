MIRO PAR: Danas igraju dva favorita i dva ‘Dark horsea’. Tko će opravdati svoju ulogu, a tko će dobiti novu – onu luzera?

Net.hr-ov kolumnist piše o dvije današnje utakmice – onoj Urugvaja i Portugala te onoj između Argentine i Francuske

Na svakom svjetskom prvenstvu bude nekoliko ekipa koje figuriraju kao “Dark horse” prvenstva. Sam taj pojam, u slobodnoj intepretaciji nekoga tko engleskim jezikom barata isključivo onoliko koliko je potrebno da lijepo strankinju na jadranskim plažama pozove na osvježavajuće piće po cijenama ‘za domaće’, odnosi se na nekog natjecatelja od kojega nitko ne očekuje previše, koji se nekako drži za sebe, samozatajan je i poprilična nepoznanica na koju nitko ne obraća preveliku pozornost, a on na kraju, eto, osvoji to u čemu se natjecao.

Šuker je u konkurenciji Ronalda, Batistute, Vierija i mnogih drugih, bio “Dark horse” za osvajanje Zlatne kopačke u Francuskoj ’98., a i sama Hrvatska, uzgred kazano, bila je “Dark horse” tog prvenstva. Ne mora, naime, taj konj baš sve pobijediti i na kraju osvojiti natjecanje, nije to baš toliko precizno, dovoljno je da tako iz pozadina dotrči i pretekne mnoge druge koji kotiraju kao bolji od njega. Grčka je, da vas podsjetim na to traumatično prvenstvo bila “Dark horse” na Euru 2004., a Lejla Šehović, sjetiti ćete se, ono jednom na izboru za Miss Hrvatske.

Na ovom Svjetskom prvenstvu u Rusiji ima nekoliko kandidata koji bi mogli ponijeti tu titulu, pa iako se ja nadam da će to ponovno, kao i one legendarne ’98. opet biti Hrvatska, a uvjeren sam da neće biti Belgija kojoj mnogi to pripisuju – Urugvaj je svakako jedan od izglednijih kandidata da bude “Dark horse” prvenstva! Pogotovo uzevši u obzir njihovu dosadašnju igru koja je ozbiljno “turnirska”, a što u još jednom slobnom prijevodu znači: ni malo atraktivna, ali itekako učinkovita.

Dva urugvajska napadača top klase

Iako imaju dva napadača koji se bez većih prigovora mogu uvrstiti u kategoriju najboljih na svijetu (imena poznata redakciji), prava snaga njihove reprezentacije nalazi se u obrani i zove se Diego Godin. Tome 32-godišnjem obrambenom igraču koji je većinu svoje profesionalne karijere proveo u španjolskoj ligi, osvojivši s Atleticom iz Madrida više domaćih i europskih titula, ovo je već treće svjetsko prvenstvo na kojemu nastupa i za sada je bez greške. Kako u izvršavanju obrambenih i kapetanskih zadataka koji mu se nalaze u opisu radnog mjesta, tako i u napadačkim u kojima se često i opasno nađe. Naleti onako, iz drugoga plana, neočekivano kao neki “Dark horse” – kao i sam Urugvaj!

Hoće li Portugal – koji je unatoč najboljem igraču na svijetu i tituli Europskog prvaka također “Dark horse” ovog prvenstva – uspjeti naći rješenje za taj čvrsti, ponekad malo prljavi i prevarantski način igranja ove lijepe igre, te se tako probiti u četvrtinu finala i otvoriti put Cristianu Ronaldu da po tko zna koji put dokaže da je bolji od Messija?

Bojim se, jebatga, da neće! Ukoliko oni danas i prođu, Argentina zasigurno neće. (Više o tome u nastavku teksta…)

Mega dvoboj Argentine i Francuske

Isto kao što svako svjetsko prvenstvo ima svoga “Dark horsea”, tako ima i favorita. Onoga od kojega se, dakle, očekuje da će pobijediti. Uglavnom to ne bude samo jedan, već ih bude nekoliko, i to, nota bene, uvijek istih. Dvoje od njih se, evo, danas susreće u osmini finala. O Argentini sam od početka prvenstva više puta pisao kao o reprezentaciji koja će biti najveće razočarenje prvenstva, a to što je ona ipak prošla skupinu, nipošto ne mijenja činjenicu da sam bio u pravu.

Ovdje se, naime, nalaze isključivo zahvaljujući sretnom raspletu ostalih utakmica u skupini, a ne svojom igrom ili, ne daj Bože, onom svoga najistaknutijeg reprezentativca. Oni su već sada, da zaključim priču o njima, poprilično razočaranje, a kada još danas pretrpe poraz od ovog drugog favorita za osvajanje prvenstva – koji se također do sada nije pokazao kao dobar, te i od njih ne očekujem više od četvrtine finala – napokon će biti zaključena priča o njima kao nekome tko može osvojiti prvenstvo, ali i o Messiju kao najboljem u povijesti. Bez ove titule, jasno je svakome tko je iole objektivan, o tako nečemu se ne može ni razgovarati…

Tko će na kraju biti luzer?

Ništa manje od Argentine, nije me razočarala ni Francuska. Finalist proteklog Europskog prvenstva koji se od tada poboljšao na još nekoliko pozicija, a ponajviše onoj na kojoj je devetnaestogodišnji Mbappe (ni sam ne znam koja je to), unatoč svim pobjedama koje su do sada ostvarili na prvenstvu – igraju katastrofalan nogomet. Dosadni su, neučinkoviti i Pogba je jedna od većih nogometnih prevara u posljednjih dvadesetak godina. Jedina veća prevara je ova njihova posljednja utakmica protiv Danske koja je završila s unaprijed dogovorenih i sramotnih nula-nula. Nisam platio gledanje te utakmice, ali želim svoj novac natrag…

Današnji pobjednici – dakle po jedan “Dark horse” prvenstva i favorit za osvajanje – susresti će se u četvrtfinalu, a pobjednik te utakmice će opravdati tu svoju ulogu. Onaj drugi će, bezbeli, dobiti jednu novu ulogu i ni malo laskav naziv – onaj luzera!