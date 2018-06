MEKSIKANCI UČINILI ISTO ŠTO I SKUPINA PRIJATELJA IZ ZAGREBA: Javiera žena nije pustila u Rusiju, ali oni su pronašli način da ga povedu

Kada im je Javier rekao da neće moći s njima, to ih je isprva uzrujalo, no onda su odlučili da se ipak neće odreći svog sna, niti svojeg prijatelja. To što im se Javier nije mogao pridružiti nije značilo da oni ne mogu napraviti iduću najbolju stvar. Tako su isprintali njegovu sliku na kartonu u prirodnoj veličini, na kojoj on nosi majicu s natpisom ‘Žena me nije pustila’.

Skupina prijatelja iz Meksika nasmijali su društvene mreže fotografijama svojih avantura na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, na kojima se vidi slika na kartonu njihovog prijatelja, kojem supruga nije dopustila da ide s njima u Rusiju. Kartonski je izrez u stvarnoj veličini tog čovjeka.

Htjeli ići posebnim autobusom

Tijekom Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014., petorica prijatelja iz Meksičkog grada Durango odlučili su na iduće svjetsko prvenstvo putovati zajedno. Počeli su štedjeti za to putovanje i uspjeli kupiti sve potrebno za dugo putovanje u Rusiju, no u travnju, baš kad su se spremali, jedan od njih je imao lošu vijest: on neće moći s njima na putovanje je mu žena to ne dopušta. To im je priopćio u video poruci na Facebooku, koja je ubrzo postala viralna.

‘2014. smo vidjeli da su mnogi putovali na Svjetsko prvenstvo automobilom, tako smo i mi dobili ideju. Htjeli smo putovati autobusom koji bi bio dizajniran samo za nas za ovo putovanje u Europu’, kaže jedan od petorice prijatelja, Fernando Osorio.

Kartonski Javier nosi majicu s natpisom ‘Žena me nije pustila’

Kada im je Javier rekao da neće moći s njima, to ih je isprva uzrujalo, no onda su odlučili da se ipak neće odreći svog sna, niti svojeg prijatelja. To što im se Javier nije mogao pridružiti nije značilo da oni ne mogu napraviti iduću najbolju stvar. Tako su isprintali njegovu sliku na kartonu u prirodnoj veličini, na kojoj on nosi majicu s natpisom ‘Žena me nije pustila’. Četvorica prijatelja su pokrenuli i posebnu Facebook stranicu za svoje putovanje, na kojoj objavljuju zabavne slike sebe i kartonskog Javiera. Na jednoj se čini kao da spava sa sombrerom koji mu pokriva lice, a pokraj njega je boca Jegera. Na drugoj pak pozira sa svojim prijateljima, no na većini fotografija, kartonski Javier se s njima zabavlja, baš kao što bi činio i pravi Javier.

Četvorica prijatelja su otišli iz Duranka u travnju, a do Moskve su stigli tek prije nekoliko dana, baš na vrijeme za početak Svjetskog nogometnog prvenstva. Kao što je uvijek slučaj u ovakvim pričama, kartonski je Javier brzo postao hit, pa se sada na tamošnjim društvenim mrežama često pojavljuje kao meme.

Dečki iz Zagreba imali su istu ideju prošle godine

Slično su prošle godine učinili i dečki iz Zagreba: četvorica najboljih prijatelja u ranim tridesetima dugo su planirali zajedničko ljetovanje; 20-dnevno putovanje od Bugarske, preko Turske, Grčke, Makedonije do Crne Gore. No jedan od njih je nekoliko mjeseci ranije postao tata, zbog čega ipak nije mogao s dečkima na put. A onda su se ostala trojica prijatelja sjetili kako bi ga ipak mogli povesti sa sobom pa su ga isprintali od kartona u prirodnoj veličini. Kartonskog Ivana su posvuda vodili sa sobom, a slike su također objavljivali na društvenim mrežama.