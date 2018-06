MEDIJI ODUŠEVLJENI VATRENIMA, ALI…: Svi su složni da Hrvatska ima moć i zna što hoće, no sumnjaju u vođu reprezentacije

Hrvatskoj predstoji utakmica protiv Argentine. Igra se u četvrtak

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija s 2-0 u svojoj otvarajućoj utakmici Svjetskog prvenstva u Rusiji nadvisila Nigeriju, a Argentina i Island podijelili bodove odigravši 1-1, zanimljivo je vidjeti kakve su reakcije medija na licu mjesta.

Odgovore o tome što i koliko može hrvatska izabrana vrsta među kolegama na Mundijalu zatražili su novinari Sportskih novosti. Složni su svi da Hrvatska ima moć, da djeluje kao reprezentacija koja zna po što je stigla u Rusiju, no među nekima postoje i neki upitnici.

Sjajan vezni red

“Hrvatska ima jaku momčad, vidjelo se to i protiv Nigerije. Imate sjajan vezni red, na čelu s Modrićem, no najbitnije je da ste jako balansirana momčad, na svim mjestima imate kvalitetne igrače, a uz to svi ti igrači imaju već puno iskustva s velikih natjecanja. Hrvatsku vidim jako visoko, uz malo sreće i među četiri najbolje na svijetu”, ispred magazina Pilka Nožna tvrdi Poljak Jaromir Kruk inače simpatizer argentinske reprezentacije.

“Navijam za Argentinu, ali ta momčad ne izgleda dobro. Sampaoli stalno nešto mijenja, nema jasnu sliku igre i momčadi. Ali sam isto tako siguran, da ima Modrića i Rakitića, odveo bi Argentinu do naslova prvaka! Bit će to luda utakmica u četvrtak, Argentina ulazi s pritiskom da mora pobijediti, nadam se i da bude, ha-ha. Evo, prognoza 1:0 za Argentinu, a obje reprezentacije će proći skupinu.”

Mandžukić je klasa

“Ja sam protiv Nigerije vidio Hrvatsku koja ima moć i koja zna što hoće. Igrači poput Modrića, Rakitića i Mandžukića jako su zreli, iskusni i to je velika hrvatska prednost. Da, imate adute da dogurate daleko, prava ste natjecateljska momčad. Što se utakmice s Argentinom tiče, tu je nekako najizgledniji remi. Hrvatska ne mora juriti pobjedu, ali ne mora ni Argentina, u ovim okolnostima može biti sretna i bodom. I onda u zadnjem kolu, pobjedom nad Nigerijom izboriti drugi krug. To mi je realan rasplet”, kazuje Yang Li iz People’s Dailyja.

Slično kao i spomenuti dvojac razmišlja i Fred Kalawesi koji svoje misli iznosi za New Vision:

“Gledao sam susret Hrvatske i Nigerije, znam koliko je to za Nigeriju bio važan dvoboj, ali i jako težak, jer afričkim momčadima nikako ne odgovaraju momčadi poput Hrvatske. Koja je balansirana, u svim linijama, nema nekog velikog odstupanja, a Mandžukić je potvrdio ono što ja već dulje govorim – on je za mene jedan od najboljih napadača na turniru. Ne bi me uopće iznenadila vaša pobjeda protiv Argentine, Hrvatska u ovom trenutku izgleda bolje od Argentine. Puno je tamo problema, i kad gledate Hrvatsku, Argentina ne izgleda ni najmanje kao posložena momčad. Obrana je sumnjive kvalitete, Messi nije na razini iz Barcelone. Dajem vam velike izglede za trijumf, a u prolazak skupine uopće ne sumnjam.”

Upitnici kod Subašića i Dalića

Zadivljuju Vatreni i kanadskog kolegu, ali Karl Manuel Veth iznosi i dvojbu vezano uz golmana Subašića, ali i izbornika Dalića…

“Mislim da znam dosta o Hrvatskoj, jer sam nedavno bio tamo i radio priču o vašem nogometu. Impresioniran sam kako ste dobili Nigeriju, onako, lakoćom, gledajući susret Argentine i Islanda, ova je bila sasvim drugačija priča. Sigurno i mirno. Neću reći novost, ako komentiram da Hrvatska ima dobro posloženu momčad, na svim mjestima, osobno, imam samo dva upitnika.”

“Prvi mi je vratar, Subašić je dobar golman, iz dobrog kluba, međutim, ne znam je li on ta visoka razina. Drugo je pitanje – izbornik. Zlatko Dalić je možda isto dobar trener, no nije iskusan u ovakvim utakmicama, ima li dovoljno jak personality za ovu momčad? Ali, vidjet ćemo, možda me razuvjeri. U svakom slučaju Hrvatska ima adute da ponovi nešto slično kao 1998. Ako govorimo o idućoj utakmici, Hrvatska je bolja od Argentine. Teško će se u nekoliko dana Argentinci oporaviti od remija s Islandom, za njih je to veliki šok. Premalo su pokazali, imaju puno problema, za mene nisu uopće favoriti protiv Hrvatske.”