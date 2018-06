MATJAŽ KEK O HRVATSKOJ NA SP-U: ‘To je strahovito važno, možda i najvažnije! A Vatreni s time mogu jako daleko!’

Trener Rijekih nogometaša Matjaž Kek uvjeren je u dobar rezultat Hrvatske na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji je mogući način, pobjedom, otvorila Svjetsko nogometno prvenstvop u Rusiji. Tri boda iz utakmice protiv Nigerije zadovoljila su i Rijekinog trenera Matjaža Keka koji smatra da Hrvatska na ovom Mundijalu može daleko, posebice bude li imala podršku s tribina kakvu je imala na stadionu u Kalinjingradu.

Atmosfera može biti presudna

“Atmosfera je stra-ho-vi-to važna. Vrlo često: najvažnija. Jer, gledaj, velika većina tih dečki koji su u reprezentaciji dolazi iz inozemnih klubova. Najvećih klubova na svijetu, doslovno. Njima sam dolazak u repku i to vrijeme koje provode na pripremama, u svlačionici, na utakmicama, njima već to dodatno potiče zajedništvo, dodatno jača nacionalni naboj. No ključ onda postaje sve što se događa – oko njih. Ako osjete da je na stadionima jednako tako ili još i jače te ako znaju da je doma u Hrvatskoj ista stvar, onda je to jedan silno veliki adut više. Vjeruj, nije bitno radi li se o rutineru koji ima preko 30 godina i 3 Lige prvaka ili dečku koji nema više od 20 i još nije ni otišao van. I jednome i drugome ta atmosfera jednako puno znači. Silno puno. I može biti presudna!”, veli Mariborčanin s kvarnerskom adresom za 24sata.hr.

“Nema na Mundialu važnije od prve utakmice. I zato je ta pobjeda – kjučna pobjeda. I prije utakmice znalo se da Hrvatska ima momčad koja može pobijediti svakoga. Sa ovim vjetrom u jedra, sa dodatnim samopouzdanjem i još boljom atmosferom… Može se jako daleko”, dodaje, oduševljen slikama koje prate SP:

Prvi korak je napravljen

“Treba svima ta emocija, ta identifikacija koja se događa za vrijeme Svjetskog prvenstva. Pa zar nije divno vidjeti ljude radosne, zajedno na tribinama, na terasama… Svi u dresovima, ukrašeni automobili, navijanje… Meni je to fenomenalno. Uživam.”

O onome što Hrvatska na Mundijalu može ovako govori:

“Želja i ambicija su da se prođe skupina, a prema tome je napravljen prvi, silno važni korak. O više ili manje dobrim stvarima u samoj igri može se razgovarati, ali daleko najvažnije bilo je osvojiti tri boda. Prođe li se grupa sve je moguće. Vidjeli smo na prošlom Euru, na žalost, kako tada jedna lopta sve okrene, donese radost ili te izbaci iz natjecanja. Najvažnije je da se pobijedilo.”