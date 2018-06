MARADONA JE BIJESAN: ‘Volio bih znati jesu li se potukli međusobno u svlačionici! Jer ako nisu, to je zato što nemaju mu*a’

Argentinska nogometna legenda bijesna je zbog izdanja sunarodnjaka na SP-u

Jedna utakmica u skupini je pred njima, samo jedan bod na kontu nakon dva odigrana kola u skupini D Svjetskog nogometnog prvenstva. Spomenuto je vrijedno tek posljednjeg mjesta na ljestvici i velike drame u kampu reprezentacije koja je slovila (i još to uvijek jest) za jednog od najvećih favorita turnira. Riječ je, jasno, o Argentincima.

Sve to prilično ljuti nogometnu ikonu Argentine Diega Armanda Maradonu koji je bijesan zbog dosad ostvarenih rezultata. Očito i uvjeren da mu sunarodnjaci neće vidjeti osminu finala ukoliko on ne dođe u kamp i podigne glas pa je zatražio baš to, da mu se dozvoli pristup ondje.

Sampaoli je problem

“Ja sam se kockao sa životom svaki put kad bih odjenuo argentinski dres. Tako i legende poput Simeonea, Caniggije, Redonda… Želim razgovarati s igračima kako bih im objasnio što to znači nositi dres Argentine”, prenosi nogometni portal Goal riječi legendarnog nogometaša koji ne skriva kome najviše zamjera aktualno stanje.

“Svi su mislili da će Sampaoli riješiti problem Argentine sa svojim kompjuterima, dronovima, 14 pomoćnika, 25 sparing partnera… Umjesto toga, Argentina ne zna kako igrati! I nemaju opcija na terenu. Ne stvaraju šanse, ne dobivaju duele, nemaju kontrolu nad loptom.”

U zaključku je podvukao:

“Mi smo problem, ne suparnici. Volio bih znati jesu li se potukli međusobno u svlačionici! Jer ako nisu, to je zato što nemaju muda. Ako je netko morao stavljati led na lice, onda dobro.”