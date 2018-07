LEGENDARNI KAPETAN DINAMA ZA NET.HR OTKRIVA RECEPT KAKO ZAUSTAVITI MBAPPEA: ‘Kalinić? Prije prvenstva je trebao reći da ne želi igrati’

Nazvali smo proslavljenog asa Dinama i jednog od najboljih driblera koje je Hrvatska imala, Marka Mlinarića, da, kao netko tko je dobar dio karijere proveo u Francuskoj i poznaje mentalitet, ocijeni šanse Hrvatske u finalu

Hrvatska je u Rusiji ostvarila najbolji plasman u našoj nogometnoj povijesti, ušli su u finale Svjetskog prvenstva, a u nedjelju će imati priliku i podići naslov ukoliko pobijede Francusku.

Tom prilikom, nazvali smo Marka Mlinarića, proslavljenog asa Dinama i jednog od najboljih driblera koje je Hrvatska imala da, kao netko tko je dobar dio karijere proveo u Francuskoj i poznaje mentalitet, ocijeni šanse Hrvatske, ali i prokomentira neka druga pitanja.

“Kad bih ja bio Nostradamus onda bih mogao predviđati i očekivati, ali ovako, kao bivši vrhunski sportaš i nogometaš, naravno da očekujem pobjedu Hrvatske i da ostvare ono što su zaslužili svojim igrama”, rekao nam je odmah na početku uvijek raspoloženi Mlinka.

NET.HR: Igrali ste u Francuskoj, poznajete njihov mentalitet…

MLINARIĆ: Da, igrao sam u Auxerreu dvije godine, u Cannesu dvije godine. Pa oni, koliko čitam, a gledao sam malo što piše L’Equipe, djeluju puno manje arogantni od Engleza prije utakmice s našima. Svjesni su kvalitete naših igrača koji igraju u najboljim svjetskim klubovima i to pokazuju. Njihov respekt samo dokumentira kvalitetu naših igrača.

NET.HR: Mnogi ističu problem lijevog beka u našoj reprezentaciji, kako vi vidite tu situaciju sada pred samo finale?

MLINARIĆ: Dosad se taj problem nije manifestirao, Strinić je bio vrlo korektan, a i njegova zamjena Pivarić je svaki puta kad je ušao pokazao da zna i može. Ja bih istaknuo njihove bekove, Pavarda i Hernandeza koji na ovom prvenstvu nisu pokazali da su išta bolji od naših bekova, a hvali ih se.

NET.HR: U tom kontekstu, opasnost očekujemo s bokova, kako mislite da se može zaustaviti Mbappea?

MLINARIĆ: Mbappea se itekako može zaustaviti, vidjeli smo to u Ligi prvaka. Real Madrid ga je vrlo dobro neutralizirao, iako, moramo biti svjesni da naši bekovi nisu Marcelo, ali nikako ne mislim da je Mbappe nezaustavljiv. Ovo što je Hrvatska napravila ne može se opisati riječima, dečki su motivirani, a kad su takvi tek onda igraju kao što mogu. Zato se ne bojim Mbappea, a ni Girouda za kojeg mislim da nije opravdao očekivanja. Nadam se to neće učiniti ni protiv nas”, bez sumnje naglašava Mlinarić.

NET.HR: Čini se da je Luka Modrić umoran, da ne može više, a on bi nam trebao biti najbitniji u finalu…

Taj dojam ostavlja zadnja utakmica u kojoj su se igrači puno potrošili, ali vjerujte mi, igrao sam velike utakmice i znam kako to ide, a ovdje pogotovo, ovo je Svjetsko prvenstvo, ovdje ti pronalaziš snagu za koju ni ne znaš da ju imaš jer si svjestan da ispisuješ povijest.

NET.HR: Mnogi vide Modrića kao dobitnika Zlatne lopte ako Hrvatska osvoji naslov, jeste li i vi jedan od njih?

MLINARIĆ: Naravno da jesam i naravno da može osvojiti. Apsolutno zaslužuje tu nagradu. Bio je jedan od najvažnijih igrača Reala, sada nosi Hrvatsku, nisam siguran računali se i jesen u argumente za nagradu, ali Luka bi ju svakako morao dobiti.”, rezolutno je odgovorio.

NET.HR: Puno se pričalo o Dalićevom izbacivanju Kalinića iz reprezentacije, što mislite o tome?

MLINARIĆ: Puno je već tinte proliveno na tu temu, ali da, velik je to bio problem. Mislim da je Kalinić trebao reći prije prvenstva da ne želi biti među 23 igrača koja idu u Rusiju ako već nije bio zadovoljan tretmanom koji je dobivao, ali izbornik Dalić je postupio potpuno ispravno, mora se znati tko je glavni. Naravno, ne bih previše osuđivao Kalinića, s obzirom na svoje godine trebao bi se znati bolje ponašati u takvim situacijama, ali nije ni prvi ni zadnji.

Vjerujem da mu je žao što nije ostao jer ovakav uspjeh se ne događa nego jednom u karijeri. Ja sam se naosvajao naslova, imam i onaj s Dinamom 82. godine, bio sam najbolji igrač u prvoj utakmici Hrvatske protiv SAD-a, ali ovo je nešto posebno. Bez obzira na to što se dogodilo u finalu nakon ovoga mogu slobodno umrijeti.

NET.HR: Za kraj, Dalić je dugo čekao Perišića i on mu je to vratio, kako to komentirate?

MLINARIĆ: Dalić je stvorio atmosferu, ujedinio se s dečkima i jako dobro zna točno tko od njih što može. Perišić je klasa od igrača, moj sin i ja smo prije polufinala komentirali kako smo do polufinala došli bez njega. Nije bio najbolji, ali Dalić je znao da će on proigrati i čekao ga je. Nadam se da će svi u finalu biti na toj razini i razveseliti naciju.