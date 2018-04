LADIĆ SE ČUDI ATMOSFERI OKO VATRENIH: ‘Gledam te komentare i negativne tonove, tu priču oko Ćorluke, traženje dlake u jajetu…’

Dražen Ladić je prepričao dojmove iz reprezentativne akcije

Zlatko Dalić je inzistirao, cijela priča trajala je (pre)dugo, ali u konačnici i završila onako kako je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i najavio – Dražen Ladić priključio se stručnom stožeru izabrane vrste s kojom je i odradio prvu akciju.

Hrvatska reprezentacija odradila je dvije prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, upisala u Miamiju poraz od Perua, kasnije u Dallasu svladala Meksiko. Ladić se na sve osvrnuo u razgovoru za Sportske novosti.

Negativni tonovi

Početno je pitanje bilo ono priključenju Daliću.



“Ne treba tu priču više provlačiti i isticati. Tu sam, dio stožera za Svjetsko prvenstvo, koncentriran da što bolje obavim posao koji od mene traži izbornik”, kazao je Ladić i osvrnuo se na odrađene utakmice u SAD-u.

“Gledam te komentare i negativne tonove, što je tko rekao, zašto je rekao, što je pod time mislio… I ta priča oko odlaska šestorice igrača podignula se na previsoku razinu. Recite mi, što bi dobroga donijelo da su ti igrači ostali na utakmici s Meksikom? Ako bi igrali, kako bismo onda isprobali sve igrače koji su bili pozvani upravo zato da budu isprobani? Ako bi bili na klupi, opet to ne bi donijelo ništa konkretno. Sasvim je logično da su ti igrači nakon prve utakmice otišli kući”, smatra i nastavlja:

Ćorluka ima pravo na mišljenje

“I ta priča oko Ćorluke, razvila se prava rasprava. Zašto je rekao da igrači nisu smjeli otići, kome je to poručio, s kim je u sukobu, stoji li iza toga neka skrivena poruka… A bilo je to samo njegovo mišljenje, na koje ima potpuno pravo. Naravno, iz svega se, pa i iz te turneje u SAD-u mogu izvući negativne stvari, tražiti dlaka u jajetu, ali je li to potrebno? Dva i pol mjeseca su do SP-a, pustimo izbornika da radi svoj posao. Svatko ima svoj način, Dalić je izabrao svoj i pustimo ga da dovrši posao. Ništa ne ide preko noći, ne stižu promjene i poboljšanja s jednom dobro ili lošom utakmicom, to je proces. Stvarati konačne zaključke poslije ove dvije utakmice nije poželjno. Ima još vremena do Rusije, može se štošta promijeniti, samo treba strpljenja i povjerenja u ljude koji rade svoj posao.”

Zaključio je temom o pritisku, i to u prijateljskim utakmicama pred Svjetsko prvenstvo:

“Pritisak stavljamo sami sebi, ali i on je posljedica igara i karijera koje su ostvarili ovi igrači. Usporedbe s prošlošću nemaju previše svrhe, ovo nije momčad iz 1998. ili 2004. godine, ovo je sasvim novo natjecanje i treba samo pustiti da se reprezentacija priprema u miru, po svome programu.”