LADIĆ O KALINIĆU: Dalićev pomoćnik otkrio svoju ulogu u situaciji o kojoj se ne prestaje pričati i naglasio važan detalj

Izbacivanje Nikole Kalinića iz kruga reprezentacije prokomentirao je izbornikov pomoćnik Dražen Ladić

Objašnjenje Nikole Kalinića da ne može nastupiti u posljednjim minutama utakmice protiv Nigerije jer ga bole leđa protumačeno je kao otkazivanje poslušnosti izborniku Zlatku Daliću čija je reakcija bila istjerivanje napadača iz kruga reprezentacije koja se natječe na Svjetskom prvenstvu.

Kalinića su leđa boljela i kad je trebao ući u posljednjim minutama pripremnog susreta protiv Brazila, a ta je ‘bol’ bila jasan znak izborniku da ima nezadovoljnog igrača. Nakon što je otkazivanjem poslušnosti pokazao manjak poštovanja, a i nakon što su odluku o njegovu udaljavanju ‘blagoslovili’ Luka Modrić i Vedran Ćorluka bilo je jasno što će se dogoditi.

Naštetio je sebi

Cijelu situacija prokomentirao je sada i Dalićev pomoćnik Dražen Ladić koji je za gol.hr kazao da u krugu igrača vlada dobra atmosfera, a onda se i osvrnuo na slučaj koji je odjeknuo:

CURE DETALJI VJEROJATNO NAJVEĆEG SKANDALA U POVIJESTI VATRENIH: Ovaj potez Kalinića najviše je pogodio izbornika i igrače

“Atmosfera je dobra, nema nikakvih problema. Dečki se dobro osjećaju, sve je u najboljem redu. Nema se tu što puno reći. Kalinić je najviše naštetio sebi i igraču koji je mogao biti ovdje umjesto njega. Mislim da će to shvatiti za desetak godina. Nažalost, to je tako. Sve smo pokušali s naše strane. Dalić mu je izašao ususret nakon Liverpoola, a on mu je ovako vratio. I ja sam ga pokušao motivirati, pričao sam s njim, nakon Senegala mislio sam da će sve biti OK, ali jednostavno nije išlo.”

Nije mu prvi put

Na konstataciju da je Kalinić protiv Nigerije u prvoj utakmici SP-a mogao zaraditi mjesto u utakmici protiv Argentine Ladić je rekao:

“Pa tako je, to sam mu i ja pokušao objasniti. U nogometu se sve brzo mijenja, danas si na klupi, a sutra upadneš u prvu momčad i postaneš junak turnira. Uz malo sreće, to se i njemu lako moglo dogoditi, na njega smo ozbiljno računali. Što da vam više kažem, teško je shvatiti što mu se događalo u glavi, ja to ne mogu razumjeti. A i nije mu prvi put.”